외국인, 5주 연속 '사자'…LG화학 가장 많이 담아

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 5주 연속 매수세를 나타냈다. 모처럼 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 716,000 전일대비 39,000 등락률 -5.17% 거래량 319,701 전일가 755,000 2022.01.14 15:30 장마감 관련기사 한미 긴축 행보에 시장 '흔들'…양시장 1%대 하락마감외국인·기관 '팔자'…코스피 2918선으로 하락 코스피, 개인·기관 동반 매도에 '2960선' 하락 마감 close 을 가장 많이 사들였다.

16일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 10일부터 14일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 3920억원을 순매수했다. 외국인은 코스피시장에서 9798억원을 사들였으나 코스닥시장에서 5878억원을 팔아치웠다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 LG화학이었다. 외국인은 지난 주 LG화학을 5261억원 순매수했다. 뒤이어 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,300 전일대비 600 등락률 -0.77% 거래량 10,096,725 전일가 77,900 2022.01.14 15:30 장마감 관련기사 LG전자, 美소비자 선정 올해 '대용량 세탁기' 부문 1위삼성전자, 식품 구독 플랫폼 ‘큐커 식품관’ 오픈화면·키보드도 접는다…삼성, '폴더블 노트북' 특허 받았다 close 를 4324억원 사들였다. 이밖에 KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 62,200 전일대비 100 등락률 -0.16% 거래량 1,504,980 전일가 62,300 2022.01.14 15:30 장마감 관련기사 [특징주]KB금융, 이틀 연속 신고가매수 주체별 연초 수익률 보니…기관, 민감주 '적중' 'CEO 먹튀 리스크' 시총 역전 당한 카카오뱅크·페이 close (3018억원), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 128,500 전일대비 1,000 등락률 -0.77% 거래량 3,769,648 전일가 129,500 2022.01.14 15:30 장마감 관련기사 한미 긴축 행보에 시장 '흔들'…양시장 1%대 하락마감외국인·기관 '팔자'…코스피 2918선으로 하락 코스피, 개인·기관 동반 매도에 '2960선' 하락 마감 close (2329억원), 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 72,500 전일대비 100 등락률 -0.14% 거래량 789,787 전일가 72,600 2022.01.14 15:30 장마감 관련기사 대형 우량주 연말 반등 타고 그룹株 펀드도 수익 기지개올해 개인 국내외 주식 순매수 100조원 돌파…삼성전자만 31조원 순매수이번 달 4조 내다 판 개미, 삼전·SK하이닉스 대거 매도 close (2178억원), 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 39,300 전일대비 150 등락률 -0.38% 거래량 1,393,257 전일가 39,450 2022.01.14 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"신한지주, 올해도 역대급 실적 행진 지속 전망"[클릭 e종목]"신한지주, NIM 개선으로 견조한 이익 증가 기대"매수 주체별 연초 수익률 보니…기관, 민감주 '적중' close (1474억원), 하나금융지주 하나금융지주 086790 | 코스피 증권정보 현재가 46,200 전일대비 700 등락률 -1.49% 거래량 986,956 전일가 46,900 2022.01.14 15:30 장마감 관련기사 매수 주체별 연초 수익률 보니…기관, 민감주 '적중' H라인해운, 글로비스 차량운반선 2340만弗 선박금융 조달[특징주] 배당락일…금융·통신주, 매물 출회에 급락 close (1351억원), 우리금융지주 우리금융지주 316140 | 코스피 증권정보 현재가 15,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 4,598,922 전일가 15,000 2022.01.14 15:30 장마감 관련기사 [특징주] 우리금융지주, 4분기 실적 개선 기대감에 주가 4%↑[클릭 e종목]"우리금융지주, 호실적 지속 전망에도 주가는 저평가"[클릭 e종목]"우리금융지주, 순이자마진 대폭 확대...배당 매력 최상위" close (1025억원), 포스코(413·997억원), LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 146,000 전일대비 500 등락률 +0.34% 거래량 2,850,564 전일가 145,500 2022.01.14 15:30 장마감 관련기사 LG전자, 美소비자 선정 올해 '대용량 세탁기' 부문 1위'완판 또 완판' LG 스탠바이미, 글로벌 MZ 공략 나선다역대급 터진다! "LG에너지솔루션 상장” 관련株 갑니다, 또 한 번 역사 기록! close (409억원)등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 93,900 전일대비 2,800 등락률 -2.90% 거래량 2,685,014 전일가 96,700 2022.01.14 15:30 장마감 관련기사 한미 긴축 행보에 시장 '흔들'…양시장 1%대 하락마감외국인·기관 '팔자'…코스피 2918선으로 하락"테슬라 손잡는다" 하락장에도 外인 쓸어담은 2차전지 황금株 공개 close 였다. 외국인은 지난 주 카카오를 2878억원 순매도했다. 이어 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 46,300 전일대비 2,550 등락률 -5.22% 거래량 3,731,973 전일가 48,850 2022.01.14 15:30 장마감 관련기사 먹튀 논란에도 카카오 담는 개미들코스피 시총 4.5배 몰린 LG엔솔 수요예측…'역대급' 청약 경쟁 전망목표주가 '하향' 리포트 '봇물' close 를 2660억원 순매도했다. 이밖에 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 342,000 전일대비 6,000 등락률 -1.72% 거래량 504,907 전일가 348,000 2022.01.14 15:30 장마감 관련기사 한미 긴축 행보에 시장 '흔들'…양시장 1%대 하락마감상장사協 "정치적 독립성 부족한 국민연금, 민간 중심으로 구조 개편해야"외국인·기관 '팔자'…코스피 2918선으로 하락 close ·1403억원), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 974,000 전일대비 1,000 등락률 -0.10% 거래량 79,380 전일가 975,000 2022.01.14 15:30 장마감 관련기사 목표주가 '하향' 리포트 '봇물'매수 주체별 연초 수익률 보니…기관, 민감주 '적중' ‘SNS’란 오너리스크…신세계 '밈 주식' 되나 close (1068억원), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 647,000 전일대비 19,000 등락률 -2.85% 거래량 245,855 전일가 666,000 2022.01.14 15:30 장마감 관련기사 한미 긴축 행보에 시장 '흔들'…양시장 1%대 하락마감외국인·기관 '팔자'…코스피 2918선으로 하락LG엔솔 흥행 기대감에 키맞추는 배터리주 close (1038억원), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 63,800 전일대비 600 등락률 +0.95% 거래량 374,503 전일가 63,200 2022.01.14 15:30 장마감 관련기사 작년 부진한 제약바이오株, 올해 반등할까…유망 종목은?거래 축소된 증시 '혼조' 마감…마지막 거래일 삼천피 회복 실패 마지막 거래일 코스피, 보합권에서 등락 close (667억원), SK스퀘어 SK스퀘어 402340 | 코스피 증권정보 현재가 59,000 전일대비 1,000 등락률 +1.72% 거래량 1,422,881 전일가 58,000 2022.01.14 15:30 장마감 관련기사 [CES2022] SK스퀘어·텔레콤·하이닉스, 'ICT 연합' 출범…500억 공동투자 AI반도체 시장 공략 [CES2022] 파괴·초협력·가상의 현실화…'포스트 코로나' 답안 나왔다공정위, SK스퀘어어 지주사 기준 충족 심사결과 통지 close (644억원), LG이노텍 LG이노텍 011070 | 코스피 증권정보 현재가 384,500 전일대비 32,000 등락률 +9.08% 거래량 1,731,987 전일가 352,500 2022.01.14 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] “LG이노텍, 빅테크로 확장될 고객 기반”[증시 주간 전망] 올해 시작은 I,B,M과 함께[클릭 e종목]"LG이노텍, 자율주행차 최대 수혜주...주가 우상향 지속 전망" close (606억원), 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 188,000 전일대비 5,000 등락률 +2.73% 거래량 1,451,974 전일가 183,000 2022.01.14 15:30 장마감 관련기사 "삼성전기, 재고고정 단기마무리‥영업환경 양호"삼성 CEO 기부 행렬…아너스 클럽 속속 가입[클릭 e종목]삼성전기, 이익 계속 증가세 '역대 최저 수준의 PER' close (554억원), 크래프톤 크래프톤 259960 | 코스피 증권정보 현재가 343,500 전일대비 3,000 등락률 -0.87% 거래량 462,339 전일가 346,500 2022.01.14 15:30 장마감 관련기사 매수 주체별 연초 수익률 보니…기관, 민감주 '적중' [클릭 e종목]크래프톤, 목표주가 9% 하향에도..."50만원 무리 없이 간다"연초부터 흔들린 게임株...주식부자 순위 지각변동 close (519억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

대내적인 수급 여건은 개선될 것으로 전망된다. 김영환 NH투자증권 연구원은 "미국의 긴축 우려라는 대외 악재의 주식시장 영향을 당분간 지속된 공산이 크다"면서 "다만 금융투자계 자금의 배당차익 거래 매물 출회가 일단락되고 개인투자자들이 LG에너지솔루션 청약 준비금을 모아두는 시기도 다음주로 마무리될 예정인 만큼 대내적인 수급 여건은 개선중"이라고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr