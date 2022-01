[아시아경제 이민우 기자] 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 160,000 전일대비 21,000 등락률 +15.11% 거래량 1,272,094 전일가 139,000 2022.01.14 15:30 장마감 관련기사 대웅제약, 이나보글리플로진·메트포르민 복합 당뇨 치료제 임상 1상 승인 대웅제약, 엑소스템텍과 엑소좀 치료제 공동개발 협약 체결대웅제약, 윤재춘 대표 사임…전승호·이창재 대표로 변경 close 은 제2형 당뇨병치료제 'DWP16001(SGLT2 저해제)' 단독·병용요법 임상 3상 결과 효능과 안정성을 확인했다고 14일 공시했다. 이에 따라 올해 상반기 식품의약품안전처에 신약 허가를 신청할 계획이다. 이는 SGLT2 저해제의 국내개발 첫 신약이다.

