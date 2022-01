이재명 신경제 비전 발표 “대전환과 개혁으로 세계 5강 경제 완성”

[아시아경제 전진영 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보는 11일 “대전환과 개혁으로 세계 5강 경제 국가를 만들겠다”고 밝혔다.

이 후보는 이날 국회 의원회관 대회의실에서 신경제 비전 선포식을 갖고 “이재명의 신경제는 대전환과 세계 5강이라는 담대한 계획이고 위기를 기회로 만드는 전략”이라며 이같이 말했다.

그는 종합국력 세계 5강의 경제대국 비전을 위해서는 과학기술, 산업, 교육, 국토 대전환이 필수라고 봤다. 과학기술 분야에서는 인공지능, 양자기술 등 10대 미래전략 기술을 대통령 프로젝트로 추진하고, 산업 대전환은 135조원의 디지털 전환 투자로 200만 개의 새 일자리를 마련하겠다고 밝혔다. 또한 에너지, 제조업, 중소기업, 서비스 분야의 혁신도 해나가겠다고 강조했다.

교육 대전환을 위해서는 대학교육 지원을 획기적으로 늘린다고 공약했고, 국토 대전환을 위해서 대한민국을 5극 3특 체제로 만들어 초광역 메가시티로 발전시키겠다고 했다.

이 후보는 “4대 대전환만으로는 세계 5강을 꿈꾸는 이재명 신경제를 완성할 수 없다”며 “대전환을 지원하는 2가지 개혁 과제가 필요하다”고 했다. 그는 공직사회를 개혁하는 공공개혁, MSCI 선진국지수 편입 추진 등을 통한 금융 개혁으로 이를 뒷받침하겠다고 내걸었다.

그러면서 “이재명 신경제는 세계 5강을 향한 성장의 신경제”라며 “바로 지금이 대전환 위기를 성장의 기회로 바꿀 수 있는 골든타임”이라고 강조했다.

