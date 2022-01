[아시아경제 이민지 기자] 좋은사람들 좋은사람들 033340 | 코스닥 증권정보 현재가 1,055 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,055 2022.01.10 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-5일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-31일좋은사람들, 주주총회소집허가 소송 피소 close 은 이전 대표이사가 임시주총과 이사회에서 해임 처리됨에 따라 최재영 대표이사 체제로 변경됐다고 10일 공시했다.

