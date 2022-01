민주당, 안철수 재난지원금 발언에 "전국민 재난 없었다? 국민 외면하는 발언"

[아시아경제 권서영 기자] 더불어민주당이 안철수 국민의당 대선후보가 전 국민 재난지원금 정책에 관해 "전 국민이 재난을 당한 적 없다"고 발언한 것을 직접적으로 비판하고 나섰다.

8일 더불어민주당 선거대책위원회 대변인인 신현영 의원은 브리핑에서 안 후보를 향해 "지난 2년 동안 우리 국민이 겪어온 고통과 어려움을 한 마디로 외면할 수 있는지 놀랍다"며 이같이 밝혔다. 민주당이 안 후보만을 겨냥해 비판 논평을 낸 것은 이번이 처음이다.

신 의원은 "확진자와 그의 가족은 물론이고, 대다수 국민이 방역에 협조하기 위해 여러 차례 코로나19 검사를 받는 등 불편을 겪었다"며 "어린이집을 비롯해 초중교 학생들, 입시를 치러야 하는 많은 수험생은 학습권 침해와 불편 속에 매일매일 불안과 고통을 겪고 있다"고 설명했다.

이어 "방역 최일선에서 헌신하고 있는 의료진과 공무원들에게 작금의 상황은 말 그대로 재난"이라며 "그런데도 우리 국민은 공동체를 위해 그 많은 고통을 분담하고, 함께 이 재난을 극복하고 있다"고도 강조했다. 또 "안 후보 눈에는 보이지 않는지 모르지만 전 국민의 노력"이라고도 덧붙였다.

신 의원은 "국민과 사회를 바라보는 시선, 이에 대한 이해가 없이 '월급 받는 국민은 괜찮다'는 식의 인식과 발언은 이 모든 노력과 희생에 찬물을 끼얹는 것"이라며 "자신의 존재감을 부각하기 위해 국민의 고통을 외면하는 것은 아니길 바란다"고 했다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr