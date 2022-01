[이종우의 경제읽기]임박한 Fed 기준금리 인상…韓 연말 2%까지 올릴 수도

美 금리인상 더 빨라질듯

올해 말 1% 금리 전망

美 국채 10년물 금리 'N'자형 가능성 높아

韓銀도 금리인상 동참

지난해 12월 미국 연방공개시장위원회(FOMC)에서 유동성 공급 중단 계획이 발표됐다. 매월 150억달러씩 유동성 공급을 줄여 올해 6월에 테이퍼링(자산매입축소)을 완성하겠다는 계획에서 속도를 높여 3월에 테이퍼링을 마무리하기로 했다.

테이퍼링에 속도가 붙으면서 금리 인상도 예상보다 빨라질 가능성이 커졌다. 작년 9월 같은 회의에서 연방준비제도(Fed)는 올해와 내년 그리고 내후년에 각각 1번, 3번, 3번 금리 인상을 하겠다고 얘기했다. 12월 회의에서는 3번, 3번, 2번으로 바뀌었다. 이 얘기대로 라면 올해 말 미국의 기준금리가 1%가 된다. 내년은 2%를 바라보는 상황이 되는데 통화정책 방향이 신중에서 정상화 쪽으로 빠르게 옮겨가고 있는 것으로 보인다.

정책 방향을 틀 게 만든 핵심 요인은 인플레이션이다. 작년 11월 미국의 개인소비지출물가(PCE)가 5.7% 상승했다. 39년만에 최고다. Fed로서는 수단과 방법을 가리지 않고 물가를 잡아야 하는 상황이 된 것이다. 물가 상승이 일시적이라는 전망이 어긋났을 뿐 아니라 상승 폭도 예상보다 커 이를 방치할 경우 경제에 문제가 생길 수 있어서다.

문제는 물가를 빠르게 안정시키기 힘들다는 점이다. 현재 미국의 소매 판매 대비 재고 비율은 1.1배 정도다. 추가로 재고를 쌓지 않을 경우 1.1개월이 지나면 모든 재고가 소진된다는 의미인데, 재고가 부족하면 제품 가격이 올라 물가를 자극하게 된다. 가계의 소비 여력이라도 약하면 인플레가 심해지지 않을텐데 지금 미국 가계의 소비 여력은 최고 수준이다. 코로나19 발생 이후 계속된 정부의 지원 확대로 미국의 가계 저축률이 9.4%까지 상승했다. 2012년부터 팬데믹(세계적 대유행) 이전까지 평균 저축률 7.2%보다 높은 수준으로, 필요하면 언제든지 소비를 할 수 있는 돈을 가지고 있다고 보는 게 맞다.

미국 주택가격이 매년 20% 가까이 상승하는 것도 금리를 끌어올리는 역할을 한다. 미국 주택가격 상승이 물가에 큰 압박 요인이 되고 있다. 소비자 물가에서 주거비가 차지하는 비중이 33%로 매우 높기 때문이다. 13년 전에 부동산 버블로 금융위기가 발생한 것도 미국 정부를 다급하게 만들었다. 공급 확대를 위한 여러 대책을 내놓고 있는데, 금리와 유동성을 손 보는 정책도 빠지지 않는다. 코로나19 발생 후 경기 둔화를 막기 위해 공급한 유동성이 집값을 끌어올리는 역할을 했다. 이를 바로잡지 않으면 주택가격 상승 막기 힘들다고 보고 있어 앞으로 Fed는 금리 인상 속도를 더 높일 것이다.

구인난도 관심을 가지고 봐야 할 부분이다. 경제활동이 재개되면서 서비스 관련 인력 수요가 늘었지만 이를 채우지 못해 인건비가 상승했다. 현재 미국은 고임금, 중임금, 저임금 부문 모두 구인난에 시달리고 있다. 코로나로 촉발된 4차 산업혁명 확대로 숙련 인력에 대한 수요가 급증했지만 인력 공급이 되지 않아 임금이 빠르게 상승하고 있다. 저임금도 형태가 좀 다르긴 하지만, 일자리에 참여하려는 사람이 줄면서 임금 왜곡 현상이 벌어지는 것은 동일하다. 지난 6월 이후 미국의 구인 건수가 1000만 건을 넘었다. 더 좋은 조건의 일자리를 찾기 위한 자발적 실업 외에 놀고 있는 인력을 찾기 힘든 상태여서 당분간 고임금으로 인한 물가 상승을 피하기는 힘들다.

미국의 금리 인상 가능성은 이미 시장금리에 반영되고 있다. 미국의 단기 금리인 2년물 국채 수익률이 0.75%를 넘었다. 지난 9월 0.2%에서 석 달 만에 4배 가까이 된 건데, 금리 인상이 멀지 않았다는 판단이 단기 금리를 끌어올리는 역할을 하고 있다. 이번 상승 속도는 과거보다 대단히 빠르다. 2015년에도 비슷한 상황이 있었지만, 당시 단기 금리는 테이퍼링 시작부터 첫 번째 금리 인상이 있을 때까지 2년동안 1.6배 오르는데 그쳤다. 지금은 테이퍼링 초반에 이미 4배가 됐다. 금리를 빠르고 강하게 올릴 것이란 전망이 가격에 반영되고 있는 것이다.

Fed가 기준 금리를 인상하면 시장 금리에는 어떤 영향을 미칠까? 우선 미국 국채 10년물 금리는 작년과 같이 ‘N’자형이 될 가능성이 높다. 테이퍼링이 끝나고 금리 인상이 시작되는 1분기에 전고점인 1.8%까지 상승했다 다시 후퇴한 후 연말에 2%를 넘을 것으로 전망된다. 1분기 금리 상승은 기준금리 인상 가능성과 인플레가 견인할 것이다. 3월에 테이퍼링이 끝나기 때문에 1분기는 이미 금리 인상이 가시권내에 들어오게 된다. 인플레도 만만치 않아 시장 금리가 어렵지 않게 전고점을 넘을 것이다.

이 상황이 끝나고 첫 번째 금리 인상이 이루어지면 금리의 일시 후퇴가 예상된다. 뉴스가 현실이 됐기 때문이다. 이런 모습은 과거 Fed가 금리를 인상할 때마다 관찰됐었다. 첫 번째 금리 인상이 있기 전에 인상에 대한 두려움으로 금리가 올랐다가 인상이 이뤄진 후에 다시 하락했는데, 이번도 예외가 아닐 것이다. 하락이 끝나면 미국 금리는 상당 기간 상승을 계속할 것으로 보인다. 저금리시대가 실질적으로 마무리되는 건데, 2023년 말 2%대 기준금리 가능성이 시장 금리에 본격적으로 반영되는 상황으로 보면 된다. 경제상황과 Fed의 정책 기조에 따라 조금 달라지긴 하지만 전체적인 금리의 방향성이 상승 쪽에 맞춰질 수 밖에 없다. 주식시장을 비롯해 많은 자산시장이 금리 인상 영향권내에 들어가는 것도 이 때부터다.

중앙은행의 금리 인상은 우리도 예외가 아니다. 2022년에도 한국은행이 금리 인상을 계속할 가능성이 높다. 올해 1분기에 금리를 한번 더 올리면 우리 정책금리가 1.25%가 된다. 올해 말에 2%까지 높아질 가능성도 있어, 시중금리를 끌어올리는 역할을 할 것이다.

국내 금리 상승은 시기상으로 큰 차이가 있을 것이다. 주로 상반기에 금리 상승이 이뤄지고 하반기는 상승이 억제되는 형태가 될 텐데 경기 둔화와 기준금리 인상 속도 조절이 하반기 금리 상승을 막는 역할을 할 것으로 보인다.

잠재성장률 하락도 장기 금리가 계속 올라가는 걸 방지하는 역할을 한다. 오랜 시간 동안 잠재성장률은 장기 국채 금리의 상단 역할을 해왔다. 우리 잠재성장률이 대략 2%대 초반 정도라는 분석이 많으니까 작년 3분기에 이미 장기 금리가 잠재성장률을 상회하고 있는 셈이 된다. 상단이 명확할 때 금리가 계속 올라갈 수 없다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr