[e공시 눈에 띄네] 코스피-28일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ SBS SBS 034120 | 코스피 증권정보 현재가 46,200 전일대비 400 등락률 +0.87% 거래량 104,476 전일가 45,800 2021.12.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 티와이홀딩스, SBS 등 5개 자회사 편입 SBS, 최대주주 티와이홀딩스로 변경 연말연초 투자 공식 '실적'…내년 영업이익 상향 종목은? close =SBS미디어홀딩스에서 티와이홀딩스 티와이홀딩스 363280 | 코스피 증권정보 현재가 27,050 전일대비 1,150 등락률 +4.44% 거래량 131,698 전일가 25,900 2021.12.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 티와이홀딩스, SBS 등 5개 자회사 편입 SBS, 최대주주 티와이홀딩스로 변경 티와이홀딩스, 자회사 태영인더스트리 지주회사 편입 close 로 최대주주 변경

◆ 티와이홀딩스 티와이홀딩스 363280 | 코스피 증권정보 현재가 27,050 전일대비 1,150 등락률 +4.44% 거래량 131,698 전일가 25,900 2021.12.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 티와이홀딩스, SBS 등 5개 자회사 편입 SBS, 최대주주 티와이홀딩스로 변경 티와이홀딩스, 자회사 태영인더스트리 지주회사 편입 close =SBS네오파트너스, SBS바이아컴, 스마트미디어렙, 문고리닷컴 자회사 편입

◆ KTcs KTcs 058850 | 코스피 증권정보 현재가 2,640 전일대비 15 등락률 +0.57% 거래량 147,621 전일가 2,625 2021.12.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 KTcs, 자회사 후후앤컴퍼니 매각 결정[e공시 눈에 띄네] 코스피-10일[클릭 e종목]"KTcs, KT-아마존 AI 컨택센터 개발 협업 수혜" close =자회사 후후앤컴퍼니 지분 전량(200만주) 22억원에 처분 결정

◆ 현대중공업 현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 92,700 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 217,210 전일가 92,700 2021.12.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 한국조선해양, 필리핀서 5830억원 규모 초계함 2척 수주현대중공업, 필리핀에 5829억원 규모 수상함 수주취소 잇따르지만…CES서 혁신기술 공개 준비하는 韓기업들 close =필리핀 국방부로부터 5829억원 규모 수상함 2척 공사 수주

◆ 현대글로비스 현대글로비스 086280 | 코스피 증권정보 현재가 171,500 전일대비 1,500 등락률 -0.87% 거래량 137,535 전일가 173,000 2021.12.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 현대글로비스, 홀몸 어르신과 어린이에 성탄 선물 [클릭 e종목] "현대글로비스, 자동차 수요 회복으로 고성장 전망"현대글로비스, 5018억 규모 완성차 해상운송 계약 체결 close =계열사 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 214,000 전일대비 500 등락률 +0.23% 거래량 880,326 전일가 213,500 2021.12.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3000선 상회했지만…2조원 가까이 차익 실현한 개인투자자외국인·기관 매수세에 국내 증시 반등…차익 실현하는 개인삼성전자 한종희·경계현, 나란히 공학한림원 정회원 선정 close , 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 84,500 전일대비 300 등락률 -0.35% 거래량 1,209,343 전일가 84,800 2021.12.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3000선 상회했지만…2조원 가까이 차익 실현한 개인투자자외국인·기관 매수세에 국내 증시 반등…차익 실현하는 개인전통 대형주 2022년 기상도는 close 와 각 1조583억원, 9059억원 규모 완성차 해상운송계약 체결

◆ 풍산 풍산 103140 | 코스피 증권정보 현재가 31,600 전일대비 150 등락률 +0.48% 거래량 143,408 전일가 31,450 2021.12.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 풍산, 219억원 규모 자사주 70만주 취득 결정[클릭 e종목] "풍산, 방산 호조에 구리가격 상승 매력까지"[클릭 e종목] “풍산, 높아진 구리 가격 변동성 고려해야” close =주가안정 및 주주가치 제고 위해 220억원 규모 자사주 취득 결정

◆ 선진 선진 136490 | 코스피 증권정보 현재가 11,350 전일대비 100 등락률 +0.89% 거래량 151,861 전일가 11,250 2021.12.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-27일[e공시 눈에 띄네] 코스피-30일선진, 강현직 사외이사 재선임 close =계열사 애그리로보텍에 70억원 대여 결정

◆ 삼성공조 삼성공조 006660 | 코스피 증권정보 현재가 17,000 전일대비 100 등락률 +0.59% 거래량 45,970 전일가 16,900 2021.12.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 삼성공조, 주가 9210원.. 전일대비 -2.75%삼성공조, 검색 상위 랭킹... 주가 3.43%[e공시 눈에 띄네]코스피-19일 close =종속사 이송 변속기부품 생산 및 판매 중단

◆ 코오롱글로벌 코오롱글로벌 003070 | 코스피 증권정보 현재가 21,900 전일대비 400 등락률 -1.79% 거래량 62,134 전일가 22,300 2021.12.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-21일코오롱글로벌, 세종시 주상복합 근생 수분양자에 457억 채무보증 결정코오롱글로벌, 1396억원 규모 대전 태평동2구역 재개발 사업 수주 계약 체결 close =수원 곡반정동 라퍼스트 1,2차 근린생활시설 수분양자에 각 174억원, 259억원 규모 채무보증 결정

◆ 강남제비스코 강남제비스코 000860 | 코스피 증권정보 현재가 24,200 전일대비 450 등락률 +1.89% 거래량 24,575 전일가 23,750 2021.12.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 강남제비스코, 페인트 테마 상승세에 9.64% ↑강남제비스코, 페인트 테마 상승세에 5.4% ↑강남제비스코, 페인트 테마 상승세에 5.29% ↑ close =안양공장 토지 및 건물 등 2000억원에 양도 결정

◆ 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 42,000 전일대비 50 등락률 +0.12% 거래량 456,207 전일가 41,950 2021.12.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 현대제철, 현대비앤지스틸에 1224억원 규모 자산양도 현대제철, '웹어워드 코리아 2021' 통합대상 수상현대제철, 협력사와 함께 친환경 경영 나선다 close = 현대비앤지스틸 현대비앤지스틸 004560 | 코스피 증권정보 현재가 17,850 전일대비 450 등락률 -2.46% 거래량 182,551 전일가 18,300 2021.12.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 현대제철, 현대비앤지스틸에 1224억원 규모 자산양도 [e공시 눈에 띄네] 코스피-2일현대비앤지스틸, 3분기 영업익 213억원…전년비 84.8%↑ close 에 1225억원 규모 스테인리스 사업부의 매출 채권, 재고 자산 양도

◆ 까뮤이앤씨 까뮤이앤씨 013700 | 코스피 증권정보 현재가 2,540 전일대비 25 등락률 -0.97% 거래량 5,372,934 전일가 2,565 2021.12.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정까뮤이앤씨, 1200억원 규모 복합물류센터 신축 공사 수주까뮤이앤씨, 395억원 규모 왕십리 역세권 청년주택 신축 공사 수주 close =이은규 각자대표 신규 선임

◆ 세방전지 세방전지 004490 | 코스피 증권정보 현재가 76,200 전일대비 1,700 등락률 +2.28% 거래량 93,448 전일가 74,500 2021.12.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e 공시 눈에 띄네] 코스닥-19일세방전지, 자회사에 1230억원 규모 채무보증 결정세방전지, 주총서 김용재 민우세무법인 회장 사외이사로 선임 close =임직원 성과급 지급 위해 3억원 규모 자사주 처분 결정

◆ 롯데손해보험 롯데손해보험 000400 | 코스피 증권정보 현재가 1,600 전일대비 5 등락률 +0.31% 거래량 480,934 전일가 1,595 2021.12.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 "보험 말고" 딴 우물 파는 보험사들…변해야 산다(종합)"보험 말고" 딴 우물 파는 보험사들…변해야 산다롯데손보, 3분기 누적 순익 1052억…전년비 48.7%↑ close =이명재 대표 사임. 이은호 대표이사 직무대행 체제로 변경

◆ 효성중공업 효성중공업 298040 | 코스피 증권정보 현재가 57,300 전일대비 2,200 등락률 -3.70% 거래량 124,175 전일가 59,500 2021.12.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-14일효성중공업, 부산 지역 액화수소 인프라 구축 나선다중대재해법 한달 전…정부, 건설업계에 '제2 이천참사' 예방 강조 close =린데수소에너지에 635억원 규모 채무보증 결정

◆ 다이나믹디자인 다이나믹디자인 145210 | 코스피 증권정보 현재가 491 전일대비 1 등락률 +0.20% 거래량 1,326,523 전일가 490 2021.12.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 세원이앤씨 “가상자산 블록체인 전문기업 델리오와 지분 투자 논의”다이나믹디자인, 탑솔라에 315억원 규모 토지 및 건물 양도 결정다이나믹디자인, 종속사 토지 및 건물 33억원에 처분 close =경영효율성 제고를 위해 AMC홀딩스 청산 결정

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr