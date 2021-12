정부, 이산화탄소 포집·활용 기술 개발 예타 추진

[세종=아시아경제 권해영 기자] 산업통상자원부와 과학기술정보통신부는 '이산화탄소 포집·활용(CCU) 예타 기획 총괄위원회 1차회의'를 개최하고 '3050 CCU 기술 개발 및 통합 실증 사업'(가칭) 예비타당성(예타) 기획을 본격적으로 추진한다고 20일 밝혔다.

산업부와 과기정통부는 지난 6월 'CCU 기술혁신 추진전략'을 수립하면서 상용화 가능성이 높은 CCU 제품 후보군 14개와 중점 투자가 필요한 CCU 기술 59개를 선정하고 기술 고도화와 실증을 위한 예타 신청 계획을 수립했다. 이번 사업은 그동안 정부 주도로 지원한 CCU 원천기술 등을 기업에 적용해 실질적인 온실가스 감축 효과를 내기 위해 진행된다.

이를 위해 정부는 2030년 기술 상용화를 목표로 14개의 CCU 제품 후보군과 59개의 CCU 기술을 기술 개발 수준에 따라 3개의 트랙으로 구분해 실증을 지원할 계획이다.

산업부와 과기정통부는 내년 상반기 예타 조사를 신청할 계획이다. 오는 2024년 사업 착수를 목표로 추진된다.

이날 회의에서는 그동안 진행된 CCU 제품 후보군에 대한 기업 수요조사 결과와 예타 기획 방향 등이 공유됐다.

산업부는 "CCU를 탄소중립 신산업으로 육성해 글로벌 기후 위기 시장을 선점할 수 있도록 조기 상용화에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

