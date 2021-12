文대통령 "코로나 병상 확보는 정부 책임…관계부처·민간 TF서 직접 챙겨야"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 20일 "코로나 병상 확보는 전적으로 정부의 책임"이라며 코로나19 진료에 참여한 병원들에게는 충분히 재정적 지원을 하고 손실을 보상하겠다고 밝혔다. 또 관계부처-민간 합동 태스크포스(TF)로 병상 문제를 직접 챙기겠다는 뜻도 밝혔다.

문 대통령은 이날 오후 특별지시를 통해 "청와대는 병상 문제 해결을 위해 관계부처와 민간이 참여하는 TF를 구성하고 병상 문제를 직접 챙기며 적극적인 역할을 해 주기 바란다"며 이같이 밝혔다.

문 대통령은 "최근 매일 100만 명 안팎의 국민들께서 3차 접종에 참여하여 일상회복의 원동력에 힘을 모아주고 계신 점에 대해 감사드린다"며 "코로나 병상 확보는 전적으로 정부의 책임"이라고 강조했다.

또 그간 환자 증가에 대비했음에도 단계적 일상회복을 뒷받침하기에 충분치 못했다고 반성하며 특단의 조치로 의료대응 역량을 확충하겠다고 밝혔다.

문 대통령은 "국립대병원은 의료역량을 코로나 중증환자 진료에 집중 투입해 주기 바란다"며 "수도권 지역에 소재한 공공병원 중 가능한 경우는 감염병 전담병원으로 전환하고, 공공병원이 코로나 진료에 집중하면서 발생하게 되는 진료차질과 의료공백을 최소화하기 위해 사립대병원 등 민간병원은 적극적으로 협력해 달라"고 당부했다.

이어 "코로나 상황의 장기화에 대비해 현재 국립중앙의료원이 운영하는 것과 같은 모듈형 중증병상 확충을 적극 추진하라"고 지시하고, "공공부문 의료인력을 코로나 환자 진료에 최대한 투입해 주기 바란다"고 덧붙였다.

이와 관련, 최소한의 필요인력을 제외한 코로나 진료 관련 전문의 군의관과 공중보건의를 코로나 중증 환자를 진료하는 병원에 배치하고, 내년 2월 말부터 임용훈련을 시작하는 신입 군의관과 공중보건의도 코로나 진료에 배치하는 방안을 적극 검토하라고 당부했다.

