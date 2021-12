국정원 "연말연시 극단주의 단체 테러 주의…韓도 '테러 청정국' 아냐"

[아시아경제 이지은 기자] 국가정보원이 연말연시를 맞아 극단주의 테러 단체들이 돌발행동에 나설 가능성이 있다며 20일 주의를 요구했다.

국가정보원 테러정보통합센터가 최근 26개 기관·해외 진출 62개 기업을 대상으로 배포한 '테러 리포트'에 따르면 이슬람 극단주의 테러 단체들이 크리스마스 등 서방 세계에 상징적인 연휴 기간을 맞아 일반 시민을 표적으로 하는 '소프트 타깃' 테러를 감행할 가능성이 큰 것으로 나타났다.

앞서 지난 2018년 12월 프랑스 스트라스부르 크리스마스 마켓에서는 ISIS 추종자가 총기를 난사해 5명이 사망했고, 2016년 12월 독일 베를린에서도 튀니지계 이민자가 대형트럭을 몰고 크리스마스 마켓에 돌진해 12명이 사망하는 사고가 발생한 바 있다.

올해는 지난 10일 독일에서 이슬람 극단주의자 아버지의 영향을 받아 테러를 자행하기 위해 총기·폭발물 구매를 시도한 모로코 남성이 대테러 당국에 검거됐다.

또한 유럽 등을 중심으로 벌어지는 백신접종 의무화 반대 시위도 연말 군중이 많이 모이는 지역에서 폭력적인 집회로 변질되거나 테러의 타깃이 될 가능성이 있는 것으로 분석됐다고 밝혔다.

국정원은 "최근 국내에서도 시리아 테러단체에 자금을 지원하던 외국인 일당이 적발돼 징역형을 선고받는 등 우리나라도 더 이상 ‘테러 청정국’이 아닐 수 있다는 우려가 대두되고 있다"고 전했다.

