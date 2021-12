설경구, '자산어보'로 남우주연상 5관왕

[아시아경제 이이슬 기자] 배우 설경구이 '자산어보'로 남우주연상 5관왕을 달성했다.

설경구는 지난 17일 오후 6시 서울 강남구 논현동에서 열린 제8회 한국영화제작가협회상에서 영화 ‘자산어보’로 남우주연상을 수상했다.

이로써 설경구는 한국영화평론가협회(영평상)을 시작으로 대한민국대학영화제, 황금촬영상영화제, 청룡영화상, 한국영화제작가협회상을 휩쓸며 5번 연속 남우주연상 수상자가 됐다.

설경구는 "상을 주셔서 감사하다. 오늘 아침에 故(고)이춘연 대표님이 생각이 났다. 이 자리에 온다니 여기에 계실 것 같고 많이 보고 싶었다. 정말 어려운 시기인데 하늘나라에서 지켜봐 주실 거라 믿는다"고 말했다.

이어 "‘자산어보’는 저 뿐만 아니라 많은 배우들이 욕심을 비우고 좋은 마음으로 섬에 들어가서 찍었던 영화다. 오히려 지친 몸과 마음을 쉰다 생각하고 적은 예산으로 좋은 영화를 만들자는 좋은 의도로 참여를 했는데, 좋은 상까지 주시니까 영화를 할 때 어떠한 마음으로 일을 해야 할지 다시 한 번 생각하게 된다"고 소감을 전했다.

영화 ‘자산어보’는 흑산도로 유배당한 정약전과 섬 청년 창대가 조선 최초의 어류도감 자산어보를 함께 집필하는 이야기로 설경구는 정약전 역으로 분했다.

아울러 설경구는 영화 ‘킹메이커’에서 세상을 바꾸기 위해 도전하는 정치인 김운범 역으로 분해 내년 1월 설 연휴 개봉을 앞두고 있으며, tvN ‘월간커넥트’, 트위터 블루룸라이브, JTBC ‘방구석 1열’ 등에 출연하며 활약했다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr