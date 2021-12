“홈파티족 모여라”…CJ온스타일, ‘강주은의 굿라이프’ 특집 방송

[아시아경제 임춘한 기자] CJ온스타일은 대표 프로그램 ‘강주은의 굿라이프’가 오는 23일 오후 연말 특집방송을 진행한다고 20일 밝혔다.

이번 방송에서는 크리스마스나 송년회를 집에서 준비하려는 ‘홈파티족’ 잡기에 나선다. 100년 전통 프랑스 치즈 전문 브랜드 ‘래핑카우’를 업계 최초 방송한다. 브랜드 대표 제품 ‘벨 큐브 치즈’는 시즈닝, 파우더가 아닌 자연 그대로의 맛 성분을 사용한다.

독일 프리미엄 주방용품 브랜드 ‘WMF 키친미니스 미니 그릴’도 판매한다. 국내 정식 수입 후 최초로 선보이는 WMF 신제품이다. 구이 요리를 즐기는 한국에 맞춰 기름 받이 판도 3배 넓어졌다. 음식이 눌러 붙지 않는 논스틱 코팅 그릴 팬과 다용도 팬으로 깔끔한 조리도 가능하다. 방송 중 구매 고객에게 그릴 전용 가방을 제공하며 앱 할인 10%, 적립금 10% 혜택도 받아볼 수 있다.

CJ온스타일 관계자는 “크리스마스와 송년 행사가 열리는 연말에 맞춰 홈파티를 준비할 수 있는 상품을 준비했다”며 “강주은의 굿라이프 특집 방송을 통해 2021년 한 해 잘 마무리 하셨으면 좋겠다”고 말했다.

