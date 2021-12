홈플러스, ESG 경영 전사적 내재화…“탄소 중립 등 성과”

[아시아경제 임춘한 기자] 홈플러스는 지난 8월 ‘ESG 위원회’ 출범이후 4개월여 만에 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 전사적 내재화에 성공했다고 20일 밝혔다.

ESG 위원회가 이달 첫 선을 보인 ‘Homeplus All For Zer o - 함께 나누고 함께 줄이고’는 ESG 캠페인 브랜드로 운영된다. 다음 세대를 위해 더 나은 세상을 만들어가는 책임 있는 유통회사의 비전과 친환경과 나눔의 가치 확장을 통한 지속 가능한 세상 구현이라는 목표를 담았다. 향후 5개년 중점 추진 사업으로 탄소 중립(폐기물 감축·온실가스 감축), 커뮤니티 기여(교육기부, 나눔·착한 소비) 등을 확정했다.

홈플러스의 ESG 키워드는 ‘환경’이다. 홈플러스는 업계 최초로 대형마트(52개점), 익스프레스(1개점), 온라인 등 환경부 ‘녹색매장’ 인증을 획득했다. 탄소 중립은 상품 개발 단계에서부터 실천했다. 무라벨 생수?우유팩 재활용 화장지 등 친환경 상품 출시를 확대하고, 포장 용기 등 소비 단계에서 발생하는 플라스틱 폐기물만 연간 약 30톤을 줄였다. 이밖에 에너지 절감을 위한 온라인 배송차량 전기차 22대를 14개점에 시범 도입하고, 현재까지 전기차 충전소 설치(93개점), 고효율 LED 조명 설치(137개점), 전자 가격표 적용(17개점)을 완료했다.

환경 교육·캠페인 프로그램으로는 e파란 어린이 환경 그림대회가 있다. 이 대회는 2000년 시작됐으며, 올해 처음 진행된 언택트 공모전에는 1만1269명의 어린이가 참가했다. 지난 6월에는 국회와 함께하는 ‘클린 디쉬’ 잔반 제로 캠페인을 전개하고, 홈플러스 문화센터 121개점에서는 연간 500개의 환경 교육 프로그램을 운영했다.

오는 21일엔 서울시와 손잡고 포장재 없는 친환경 소비문화 확산을 위한 ‘제로마켓’ 1호점을 홈플러스 월드컵점에 연다. 리필 스테이션, 친환경 생활 용품 및 자원 순환 존을 구성해 고객 쇼핑 단계에서 발생하는 폐기물을 줄이고 자원 선순환을 돕는다는 방침이다. 다음달까지 홈플러스 합정점, 신도림점, 남현점에도 제로마켓을 확대 조성한다.

지역 소외계층을 지원하는 나눔 활동을 이달 내 확대 전개한다. 112명의 어린이를 위해 직원들이 직접 쓴 손편지와 크리스마스 선물을 전달하고, 61개 대형마트 직원 600여 명이 크리스마스 과자 파티팩으로 나눔 플러스 박스 3050개를 만들어 지역아동센터 122개소에 전달한다.

이제훈 홈플러스 사장은 “유통업의 특성과 연계한 전사적 차원의 ESG 경영 체계를 완성함으로써 기업의 사회적 책임을 다해왔다”며 “지속 가능한 ESG 경영을 선도해 고객이 응원하는 회사, 직원이 자부심을 느끼는 회사를 만들어나갈 것”이라고 말했다.

