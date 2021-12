컬리, 2500억원 프리IPO 투자 유치 "기업가치 4조원"

"프리IPO 투자사, 컬리 장보기 시장 장악력·성장성으로 기업가치 4조원 인정"

누적 투자 금액 9000억원 웃돌아…물류 시스템, 데이터 인프라 등 활용

[아시아경제 김유리 기자] 마켓컬리 운영사 컬리는 최근 홍콩계 사모펀드 앵커에쿼티파트너스로부터 2500억원 규모 프리IPO 투자를 유치했다고 20일 밝혔다. 지난 7월 2254억원 규모 시리즈 F 투자를 유치한 이후 5개월 만의 추가 투자 유치다.

컬리의 프리IPO 투자에는 국내외 다양한 유통 및 IT 기업에 투자해온 앵커에쿼티가 단독 투자사로 참여했다. 이번 프리IPO를 통해 확보한 2500억원은 컬리가 그간 받아온 투자 중 가장 큰 규모다. 이번 프리 IPO 투자유치로 컬리의 누적 투자유치 금액은 9000억원을 넘어섰다. 컬리는 "세계 7위 벤처캐피탈(VC) 회사인 DST 글로벌과 세계 9위 VC인 세콰이어캐피탈 차이나, 힐하우스 캐피탈, 에스펙스 매니지먼트, 밀레니엄 매니지먼트 등 글로벌 유명 투자사에 이어 앵커에쿼티 역시 컬리의 향후 성장 가능성 및 수익성에 대한 신뢰를 바탕으로 투자를 결정했다"고 말했다.

프리 IPO를 통해 인정받은 컬리의 기업가치는 4조원이다. 업계에선 상장 시 기업가치가 7조원을 웃돌 것으로 전망하고 있다. 이번 프리IPO 기업가치 평가에는 창사 이래 연 평균 100% 이상 매출 성장, 2021년 말 기준 누적 회원수 1000만 명 달성, 재구매율 75%, 일평균 주문 최대 15만건, 고객 평균 구매금액 및 구매빈도 증가 등이 반영됐다고 회사는 말했다. 샛별배송 서비스의 전국 확장에 이어 수년 내 규모의 경제를 이룬 시점 이후에는 수익을 낼 것이라는 긍정적인 전망 역시 기업가치 산정에 반영됐다는 설명이다. 컬리는 "내년 상반기 내 상장을 목표로 IPO 추진에 속도를 낼 것"이라고 말했다.

컬리는 프리IPO 투자금을 물류 서비스 및 데이터 인프라 고도화, 마켓컬리 서비스 기술 개선, 전문 인력 채용을 비롯해 샛별배송 서비스 권역 확대를 바탕으로 한 신규 회원 유치, 상품 카테고리 확장과 경쟁력 강화 등에 활용한다는 계획이다. 김종훈 컬리 CFO는 "IPO는 이번 투자유치와 상관없이 기존 계획대로 내년 상반기를 목표로 준비 중"이라며 "지속적이고 혁신적인 서비스 개선 노력을 통해 편리한 온라인 장보기 서비스를 제공할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr