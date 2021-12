카카오모빌리티, 청각 장애인·여성·청년 '착한 일자리' 1000개 만든다

[아시아경제 부애리 기자] 카카오모빌리티가 내년 청각 장애인, 여성, 청년을 위한 '착한 일자리' 1000개를 창출하겠다고 20일 밝혔다. 이를 위해 회사는 플랫폼 기술 개발과 가맹 운수사 고용 연계 프로그램 구축에 나선다.

카카오모빌리티는 운송가맹사업 자회사인 KM솔루션, 고요한 택시·고요한M을 운영 중인 코액터스와 손을 잡고 청각 장애인 고용 확대를 위해 본격 나선다.

우선 카카오 T 어플리케이션(앱) 내 청각 장애인 기사용 기능을 강화해 청각 장애인 기사와 승객 모두가 불편없이 플랫폼을 이용할 수 있는 환경을 구축한다. 카카오모빌리티는 지난 9월부터 청각 장애인 기사가 배차되는 경우 이용자에게 별도의 팝업을 통해 안내했다. 향후 코액터스와 승객용 태블릿 앱 최적화, 앱미터기 적용을 통한 결제 간소화 등을 진행한다.

청각 장애인의 채용과 업무 적응을 위한 체계도 마련한다. KM솔루션은 청각 장애인 기사를 위해 교육 내용을 수화로 제공하고 있다. 카카오모빌리티의 자회사 티제이파트너스가 운영하는 운수사가 코액터스와 계약을 맺고 청각 장애인 기사를 채용할 수 있도록 지원하고 있다. 해당 운수사를 통해 특화된 채용·교육 프로세스를 시범 운영한 뒤 전국 우수 가맹점으로 취업 연계 프로그램을 확대해나간다는 계획이다.

여성과 30대 이하 청년을 위한 택시 일자리 확대에도 나선다. 택시 기사 중 여성과 청년의 비중은 각각 1.5%, 1% 미만으로 추산된다. 카카오모빌리티와 KM솔루션은 취업 박람회 참여하고 실제 크루의 경험을 담은 유튜브 콘텐츠 제작 등을 통해 택시 취업에 대한 인지도를 높여나갈 예정이다. 티제이파트너스 역시 산하 운수사 2곳에 여성 전용 휴게실을 조성하는 등 업무 환경 개선에도 힘쓰고 있다. 이러한 노력 덕분에 가맹회원사의 기사 채용을 지원해온 KM솔루션을 통해 취업한 택시 기사 중 여성, 30대 이하 청년의 비율은 14%에 달했다.

신동훈 카카오모빌리티 MaaS 사업실 상무는 "청각 장애인과 여성, 청년층을 위한 착한 일자리를 만들어나가는데 힘써 플랫폼의 사회적 책임을 다하고 동시에 고질적 구인난을 겪고 있는 법인 운수사의 인력난 해소에도 기여하고자 한다"라고 말했다.

