쓱닷컴, '새벽빵' 운영 확대…전국 81개 PP센터서 '쓱배송'

오전 7시부터 이마트 베이커리서 빵 만들고 SSG닷컴이 10시부터 배송

서비스 전국 확대 맞춰 판매 상품 변화, 소비자 선호 따라 11종 개편

[아시아경제 김유리 기자] SSG닷컴이 전국 각지에 '신선한 빵'을 배송할 수 있는 네트워크를 구축했다. 2019년 12월부터 온라인 스토어(물류센터) '네오003'에 베이킹센터를 만들고 새벽배송을 한 데 이어 이번에는 이마트 PP센터를 통해 '새벽빵' 서비스 확대에 나섰다.

SSG닷컴은 신세계푸드에서 개발한 베이커리 상품을 이마트 매장에서 직접 구워낸 후 당일 쓱배송으로 고객에게 판매하는 '새벽빵' 서비스의 범위를 기존보다 넓혀 전국 81개 PP센터를 통해 실시한다고 20일 밝혔다. 다만 권역별로 배송 가능 지역에 차이가 있으며, 배송이 불가한 경우에는 상품이 표시되지 않는다고 설명했다.

'새벽빵'은 생산자로부터 소비자까지 상품 이동 시간을 줄여 신선도를 끌어올리는 이른바 '극(極)신선' 전략의 일환으로 지난 9월 이마트 자양점과 가든파이브점, 명일점 등 11개 매장에서 시범 운영을 시작한 바 있다.

'아침에 갓 구운 빵'을 표방해 매일 아침 7시부터 이마트 베이커리 코너에서 미리 생지를 반죽해 저온 숙성한 후 고객이 주문하는 순간부터 오븐에 굽기 시작하는 '오더 투 베이크(Order to Bake)' 방식으로 생산되는 것이 특징이다. 이렇게 만들어진 빵은 SSG닷컴이 바로 집품해 오전 10시부터 첫 배송을 시작, 고객은 온라인 주문으로 원하는 시간에 받아볼 수 있다. 온라인 전용 상품으로만 판매해 남은 물량은 전량 폐기한다.

한편 서비스 전국 확대에 맞춰 판매 상품에도 변화를 준다. SSG닷컴은 지난 4개월 간 시범 운영 기간 동안 수집된 판매 데이터를 바탕으로 새벽빵 품목을 11종으로 개편했다.

소비자 반응이 좋았던 '저온 숙성 생 식빵', '메밀 호두 식빵', '더블 치즈 베이글'과 프리미엄 상품인 '버터 크로와상', '뺑 오 쇼콜라', 가볍게 즐길 수 있는 '베이컨 소시지 데니쉬', '블루베리 피칸스콘' 품목은 그대로 유지한다. 이와 별도로 식빵, 건강빵 등 식사류 베이커리를 찾는 고객이 많은 점을 고려해 메밀 효모로 발효한 '프렌치 포숑빵'과 발아 밀가루를 포함한 '담백한 발효밀빵'을 새롭게 선보인다. 삼색콩을 활용해 식감을 살린 '부드러운 삼색콩빵'과 '콩배기 듬뿍 스콘'도 신규 출시한다.

SSG닷컴은 오는 26일까지 새벽빵 서비스 확대를 기념해 새벽빵 1만원 이상 구매 시 2000원 즉시 할인 행사도 함께 진행할 계획이다.

김상윤 SSG닷컴 HMR·델리팀장은 "쓱닷컴, 이마트, 신세계푸드 등 그룹차원의 역량을 모아 새벽빵 배송 서비스를 전국으로 넓히게 됐다"며 "내년에도 온라인과 오프라인의 강점을 유기적으로 연계하는 서비스를 선보일 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr