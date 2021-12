'외국인·기관'순매수…코스피, 긴축 우려에도 3000선 지켜

[아시아경제 이민지 기자] 코스피가 상승 마감했다. 주요국들의 긴축 시계가 빨라질 것이란 시장의 우려에 나스닥지수가 급락했지만 코스피는 시장 불확실성 해소 재료로 받아들인 것으로 분석된다.

17일 코스피는 전 거래일 대비 0.38%(11.21포인트) 상승한 3017.73으로 장을 끝마쳤다. 이날 코스피는 전일 대비 0.71%(21.21포인트) 내린 2985.20로 하락 출발한 뒤 장중 상승과 하락을 오가다 외국인들의 매수세이 상승 마감했다. 이날 시장에선 외국인과 기관이 각각 5052억원, 68억원어치 주식을 샀고 개인은 홀로 5212억원어치 주식을 팔았다.

이경민 대신증권 연구원은 “연방준비제도(Fed)의 통화정책 스케쥴이 좀 더 명확해진 데 따른 불확실성 완화와 투자심리 회복은 당분간 유효할 것으로 전망된다”며 “이에 근거한 글로벌 증시 안도 랠리는 지속될 가능성이 높으며 단기적으로 코스피는 3050선까지 반등을 시도할 것”이라고 설명했다.

다만 이러한 주요국 중앙은행의 정책 불확실성이 걷혔다 해서 시장의 추세적 반전을 끌어내긴 어려울 것으로 예측된다. 여전히 공급망 병목현상은 지속되고 있고 코로나19 재확산으로 인한 불안감도 남아있기 때문이다. 경기와 통화정책 간의 미스매치 국면이 당분간 지속될 수 밖에 없는데 증시 펀더멘털 개선 속도가 기대에 미치지 못할 경우 증시는 이전보다 더 불안해 질 수 있다. 이 연구원은 “기대와 현실 간의 괴리를 인지하게 될 경우 미국을 비롯한 글로벌 증시의 되돌림 과정은 불가피할 것”이라며 “안도 랠리 가능성은 열어놓고 있지만 내년 1분기까지 경계심리를 유지할 필요가 있다”고 덧붙였다.

이날 증시에선 연말 배당 매력이 부각된 통신, 금융 관련주들이 강세를 보였다. 업종별로 보면 통신업(3.10%), 철강·금속(2.48%), 보험(1.96%), 은행(1.44%) 순으로 상승 폭이 컸다. 주요 상승 종목을 보면 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 117,500 전일대비 2,000 등락률 -1.67% 거래량 1,256,122 전일가 119,500 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후들어 하락 전환…개인 순매도 지속4분기 국내 주식 부자 톱20 들여다보니...김대일·박관호 1兆 넘게 증가美 나스닥지수 하락에도 3000선 지킨 코스피 close 뱅크(1.27%), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 58,400 전일대비 1,800 등락률 +3.18% 거래량 1,711,659 전일가 56,600 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후들어 하락 전환…개인 순매도 지속연말 금투업계 CEO 명과암.. 증권사 '유임' 운용 '혁신' 美 나스닥지수 하락에도 3000선 지킨 코스피 close (3.18%), 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 38,400 전일대비 850 등락률 +2.26% 거래량 1,839,903 전일가 37,550 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 연말 금투업계 CEO 명과암.. 증권사 '유임' 운용 '혁신' 美 나스닥지수 하락에도 3000선 지킨 코스피증시 관망 속…5% 이상 초고배당 기업 노려라 close (2.26%), SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 60,900 전일대비 2,200 등락률 +3.75% 거래량 1,920,203 전일가 58,700 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 美 나스닥지수 하락에도 3000선 지킨 코스피증시 관망 속…5% 이상 초고배당 기업 노려라SK텔레콤, '이프랜드'서 국내 최초 메타버스 콘서트 생중계 close (3.75%), 삼성화재 삼성화재 000810 | 코스피 증권정보 현재가 215,500 전일대비 4,000 등락률 +1.89% 거래량 157,026 전일가 211,500 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 삼성화재, '다이렉트 착' 홈페이지 방문자 100만명 늘어'내년 과제 산적' 보험사들 조직개편 박차삼성화재, 배성완 신임 부사장 선임…"혁신 인재 발탁" close (1.89%), KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 32,350 전일대비 600 등락률 +1.89% 거래량 1,191,492 전일가 31,750 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 美 나스닥지수 하락에도 3000선 지킨 코스피KT 로드아이즈, 지능형 교통체계 기본성능평가 '최상급' 획득KT, AI·메타버스·블록체인으로 디지털 바둑인구 확대 나선다 close (1.89%) 등이 상승했다.

시가총액 상위종목을 보면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,000 전일대비 200 등락률 +0.26% 거래량 11,803,492 전일가 77,800 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후들어 하락 전환…개인 순매도 지속바닥권포착! 100만원만 묻어 놓으세요, “제2의 “코이즈” 4분기 국내 주식 부자 톱20 들여다보니...김대일·박관호 1兆 넘게 증가 close 가 0.26% 상승한 7만8000원에 장을 끝마쳤다. 반면 SK하이닉스(-1.61%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 955,000 전일대비 3,000 등락률 -0.31% 거래량 138,005 전일가 958,000 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후들어 하락 전환…개인 순매도 지속이번 달 4조 내다 판 개미, 삼전·SK하이닉스 대거 매도外人 몰린 삼성바이오로직스, '황제주' 재도전 close (-0.31%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 384,500 전일대비 3,000 등락률 -0.77% 거래량 471,170 전일가 387,500 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후들어 하락 전환…개인 순매도 지속美 나스닥지수 하락에도 3000선 지킨 코스피코스피, 하락 출발 뒤 낙폭 줄여…외국인·기관 '순매수' close (-0.77%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 117,500 전일대비 2,000 등락률 -1.67% 거래량 1,256,122 전일가 119,500 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후들어 하락 전환…개인 순매도 지속4분기 국내 주식 부자 톱20 들여다보니...김대일·박관호 1兆 넘게 증가美 나스닥지수 하락에도 3000선 지킨 코스피 close (-1.67%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 680,000 전일대비 3,000 등락률 -0.44% 거래량 224,488 전일가 683,000 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후들어 하락 전환…개인 순매도 지속美 나스닥지수 하락에도 3000선 지킨 코스피코스피, 하락 출발 뒤 낙폭 줄여…외국인·기관 '순매수' close (-0.44%) 등은 내렸다.

이날 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.65%(6.60포인트) 내린 1001.62로 장을 끝마쳤다. 코스닥 시장에선 개인 홀로 1295억원어치 주식을 샀고, 외국인과 기관은 각각 296억원, 1012억원어치 주식을 팔았다. 시가총액 상위종목을 보면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 82,300 전일대비 300 등락률 +0.37% 거래량 554,310 전일가 82,000 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 美 나스닥지수 하락에도 3000선 지킨 코스피코스피, 하락 출발 뒤 낙폭 줄여…외국인·기관 '순매수'FOMC 불확실성 해소와 함께 3000선 회복한 코스피…아직 남은 공급망 문제 close (0, 37%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 127,500 전일대비 2,000 등락률 +1.59% 거래량 118,324 전일가 125,500 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후들어 하락 전환…개인 순매도 지속美 나스닥지수 하락에도 3000선 지킨 코스피코스피, 하락 출발 뒤 낙폭 줄여…외국인·기관 '순매수' close (1.59%)가 상승했고 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 508,900 전일대비 3,300 등락률 -0.64% 거래량 132,507 전일가 512,200 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후들어 하락 전환…개인 순매도 지속美 나스닥지수 하락에도 3000선 지킨 코스피코스피, 하락 출발 뒤 낙폭 줄여…외국인·기관 '순매수' close (-0.64%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 120,100 전일대비 4,000 등락률 -3.22% 거래량 455,732 전일가 124,100 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후들어 하락 전환…개인 순매도 지속4분기 국내 주식 부자 톱20 들여다보니...김대일·박관호 1兆 넘게 증가美 나스닥지수 하락에도 3000선 지킨 코스피 close (-3.22%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 199,600 전일대비 7,400 등락률 -3.57% 거래량 392,562 전일가 207,000 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후들어 하락 전환…개인 순매도 지속美 나스닥지수 하락에도 3000선 지킨 코스피코스피, 하락 출발 뒤 낙폭 줄여…외국인·기관 '순매수' close (-3.57%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 86,700 전일대비 1,900 등락률 -2.14% 거래량 1,025,464 전일가 88,600 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후들어 하락 전환…개인 순매도 지속美 나스닥지수 하락에도 3000선 지킨 코스피코스피, 하락 출발 뒤 낙폭 줄여…외국인·기관 '순매수' close (-2.14%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 161,200 전일대비 2,200 등락률 -1.35% 거래량 899,979 전일가 163,400 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후들어 하락 전환…개인 순매도 지속4분기 국내 주식 부자 톱20 들여다보니...김대일·박관호 1兆 넘게 증가코스피, 하락 출발 뒤 낙폭 줄여…외국인·기관 '순매수' close (-1.35%) 등은 하락했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr