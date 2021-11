'로그 인 벨지움' 벨기에 호텔에 갇힌 유태오 "생존하고 싶었다"[종합]

'로그 인 벨지움' 언론시사회

[아시아경제 이이슬 기자] 배우 유태오가 갑작스러운 팬데믹으로 호텔에 갇힌 후 느낀 이야기를 영화로 정리해 선보인다.

유태오는 23일 오후 서울 용산구 이촌동 CGV용산에서 열린 영화 '로그 인 벨지움' 언론시사회에서 "팬데믹으로 고립된 후 두렵고 외로워서 일상을 기록했다"고 밝혔다.

배우 유태오가 선보이는 다큐 영화 '로그 인 벨지움'은 펜데믹 선포로 벨기에 앤트워프 낯선 호텔에 고립된 후 영화라는 감수성을 통한 가상 세계에서 찾은 이야기를 그린다.

이날 유태오는 "극장에 상영하기 위해 만든 영화는 아니다. 갑작스러운 상황 때문에 촬영하게 됐다"며 "지난해 3월 고립된 상태에서 정신을 차려야 했다. 생존하고 싶었고, 두렵고 외로워서 일상을 기록한 것"이라고 탄생 배경을 전했다.

그러면서 "해외에서 친구들에게 완성된 영화를 보여줬고 이후 배급사 엣나인필름의 도움을 받아 국내 촬영 분량을 완성한 후 마무리 작업을 마쳤다"며 "영화 형태의 에세이를 만들었다"고 전했다.

유태오는 또 "현실을 바탕으로 상상을 넣어가며 제 마음을 표현했다"며 "감독이라고 불러주시는데, 저는 감독처럼 느껴지지는 않는다. 많이 쑥스럽다"고 영화를 선보이는 소감을 밝혔다.

촬영 목적으로 방문한 벨기에에서 자가격리에 돌입한 유태오는 스마트폰으로 일상을 기록했다.

유태오는 "벨기에에서 해외 드라마 촬영 도중 갑자기 팬데믹이 시작됐다"며 "유럽 여러 나라가 국경을 막았고, 동료 배우들은 대부분 영국 국적이라 나라로 돌아가 혼자 남게 됐다"고 당시 상황을 떠올렸다.

이어 "비행기 표도 취소되고 아내하고 영상 통화만 하는 상황이었다"며 "일주일이 지나니 만약 당시 뉴스에 보도되던 바이러스(코로나19)에 걸린다거나 호텔방에서 안 좋은 일이 생기면 어떡하나 두려움이 앞섰다"고 털어놨다.

처음부터 끝까지 모두 스마트폰으로 직접 촬영한 유태오는 "기록할 카메라가 그것밖에 없었다"며 "일상을 겪고난 후 찍어야 했다. 이후 휴대전화를 고정해놓고 일상을 재연하며 진짜처럼 보여드렸다"고 촬영 과정을 설명했다.

유태오는 기획, 제작, 감독, 촬영, 편집, 음악에 참여했으며, 아내이자 사진작가로 활동 중인 니키 리가 프로듀서와 촬영, 편집에 함께 이름을 올렸다.

그는 "니키 리가 옆에서 아이디어를 많이 줬다. 배급사 엣나인필름 이사님을 집까지 데리고 와서 영화를 보라고 나서서 프로듀서 역할을 해줬다"라며 "니키와 늘 창작물에 관해 이야기하며 '이런 게 재밌겠다'고 의논하는 편"이라고 전했다.

그러면서 유태오는 "가지고 있는 스토리가 많다. 앞으로 연출자, 작가, 제작자가 될지 잘 모르겠지만, 스토리텔링은 앞으로 계속할 것"이라고 각오를 다졌다.

국내 촬영분에 깜짝 등장한 배우 이제훈·천우희에 관해 유태오는 "친분 있는 주변 사람들에게 영화에 관해 이야기했다. 밥을 한 끼 사줄 테니 영화를 보는 모습을 찍어도 되냐고 물으니 도와주겠다고 해서 왔다"고 비하인드를 말했다.

이어 "원래 밥 먹고 노는 부분은 다 편집됐다. 모이면 주로 보드게임을 하는데, 셋 다 술을 마시지 않아서 기분 좋게 하고 노트도 해줬다"며 "두 배우에게 고맙다"고 인사를 전했다.

'로그 인 벨지움'은 다음 달 1일 개봉한다.

사진=엣나인필름

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr