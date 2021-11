[아시아경제 이지은 기자] 통일부는 최근 북한이 선전매체를 통해 여야 대선후보를 조롱한 것에 대해 "남북관계 발전에 도움이 되지 않는다"고 밝혔다.

통일부 당국자는 23일 기자들과 만나 "특정 보도에 대한 입장이라기보다 이런 문제에 대한 정부의 기본 인식"이라면서 이같이 답했다.

앞서 북한 선전매체 메아리는 '술꾼'이라는 필명으로 올린 '술꾼의 투시'라는 글에서 이재명 더불어민주당 후보는 '푹 썩은 술', 윤석열 국민의힘 후보는 '덜 익은 술', 안철수 국민의당 후보는 '막 섞은 술'이라고 비난한 바 있다.

