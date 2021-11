KB국민은행, 에스파와 함께한 ‘리브 넥스트’ 광고 영상 공개

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 Z세대를 위한 금융플랫폼 ‘리브 넥스트’ 광고 영상을 공개했다고 23일 밝혔다.

이번 광고의 모델은 메타버스 걸그룹 ‘에스파(aespa)’다. 에스파는 지난 9월 허인 KB국민은행장과 함께한 티저영상을 통해 ‘미래 금융세상을 향한 새로운 시작’을 예고한 바 있다.

영상은 독특한 세계관과 감각적인 노래로 사랑받고 있는 에스파가 메타버스를 연상하게 하는 신비로운 공간에서 리브넥스트의 핵심 서비스를 Z세대만의 당당함으로 표현한 것이 특징이다. 광고 영상은 5편으로 구성돼 있으며 TV 및 온라인 매체(유튜브, 인스타그램, 틱톡 등)를 통해 만나볼 수 있다. 생생한 광고 현장의 분위기를 담은 메이킹 영상은 추후 공개될 예정이다.

KB국민은행 관계자는 “광고 슬로건인 ‘리브 마이웨이’는 Z세대의 금융 독립과 더 넓은 세상으로 나아갈 이들의 앞날을 리브넥스트가 함께 하겠다는 의지를 담은 것”이라며, “미래 금융의 주역의 많은 관심을 부탁드린다”고 말했다.

한편 KB국민은행은 리브넥스트 오픈을 기념해 이벤트를 실시한다. 회원가입, 포켓개설(계좌등록), CU현금충전 등의 이벤트는 회원가입 완료 시 CU모바일금액권 또는 인기 카카오이모티콘을 전원 지급하며, 포켓을 만들거나 계좌를 등록하면 랜덤 간식 쿠폰을 증정한다.

또한 기간 중 CU에서 현금 충전한 금액의 20%를 추가 충전금으로 지급한다. 위 세 가지 이벤트에 모두 참여한 고객에게는 별도 응모 없이 맥북에어, 갤럭시Z플립3, 애플워치SE 당첨 기회도 주어진다.

