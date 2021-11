푸본현대, 나이 많거나 병력이 있어도 가입 '제로 걱정없는 암보험'

[아시아경제 오현길 기자] 푸본현대생명은 나이가 많거나 과거 병력이 있어도 가입 가능한 '제로(ZERO) 걱정없는 암보험'을 출시했다고 23일 밝혔다.

암 진단금과 특약을 통해 항암치료, 암 수술, 암 입원 등 암과 관련된 치료비를 보장하고, 특정암(유방암 및 남녀생식기 관련암)에 대해 추가적으로 암 진단금을 보장한다.

갱신을 통해 최대 100세까지 암 진단금을 보장 받을 수 있다. 계약심사유형에 따라 일반가입과 간편가입으로 가입할 수 있는데 간편가입으로 40세부터 70세까지 과거 병력이 있는 경우에도 가입이 가능하다.

특정암진단특약(의무부가특약) 외에도 암직접치료입원특약, 요양병원암입원특약, 암수술특약, 항암방사선약물치료특약, 표적항암약물허가치료특약, 뇌혈관질환진단특약, 허혈성심장질환진단특약 등을 선택 가입할 수 있다.

보장기간은 10년과 20년 중에서 선택할 수 있고, 보험료 납입기간은 보험보장기간과 동일하다. 갱신조건이 되면 10년 또는 20년 마다 갱신을 통해 최대 100세까지 보장을 받을 수 있다.

주계약과 특정암진단특약 가입금액 각각 2000만원, 보험기간 20년만기, 보험료 납입 20년납으로 일반가입으로 가입할 경우 40세 남성 월 보험료는 1만720원이며, 40세 여성은 1만980원이다.

