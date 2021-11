OTT 콘텐츠 어디가 많나…웨이브, 아이유와 홍보 캠페인

새 캠페인 '웨이브에 있었어' 진행

[아시아경제 차민영 기자] 웨이브가 브랜드 모델 아이유와 함께 30만 콘텐츠 아카이브 알리기에 나선다.

온라인동영상서비스(OTT) 웨이브는 아이유와 함께하는 캠페인 ‘웨이브에 있었어’를 시작한다고 23일 밝혔다.

이번 캠페인은 매일 100여편씩 업데이트되는 최신작부터 30만편의 라이브러리 속 인생작까지 국내 최대 규모 에피소드를 제공하는 웨이브의 서비스 강점을 알리기 위해 기획했다.

캠페인 콘셉트는 ‘24시간 콘텐츠 스토어 웨이브’ 점장 아이유와의 외근 데이트다. 아이유 점장은 광고에서 '저랑 데이트 하실래요? 업데이트'라는 대사와 함께 등장해 실시간으로 올라오는 웨이브 콘텐츠 라이브러리를 소개할 예정이다.

특히 인기 오리지널 ‘이렇게 된 이상 청와대로 간다’, 예능 ‘런닝맨’, 방영 예정작 꽃 피면 달 생각하고’와 웨이브 오리지널 ‘트레이서’ 등 다양한 작품 현장이 노출돼 보는 재미를 더했다.

한편, 웨이브는 캠페인의 일환으로 오는 29일부터 2주간 '웨이브를 찾아라!' 이벤트를 진행한다. 웨이브 공식 소셜네트워크서비스(SNS) 계정에 업로드 된 이미지 속 웨이브 스티커 개수를 댓글로 남기면 110명을 추첨해 웨이브 1년 이용권, 웨이브 스티커 팩 등 경품을 제공한다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr