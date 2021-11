공영홈쇼핑, 포장김치 2000억원 판매 돌파

지난해 판매량 87% 상승…'김장 포기족' 증가 영향

[아시아경제 김철현 기자] 공영홈쇼핑은 매출을 분석한 결과 2015년 개국 이래 포장김치 판매 2000억원을 돌파했다고 23일 밝혔다. 특히 코로나19로 인한 '집밥' 트렌드가 강세를 보이던 지난해의 경우, 전년 대비 판매량이 87% 가량 상승했다.

포장김치의 인기 상승은 김장비용의 급등과 함께 번거로운 김장을 하지 않는 소비자가 증가한 데 따른 것으로 분석된다. 1인 가구와 맞벌이 가구의 증가와 더불어 코로나19로 인해 모여서 김장하기가 어려워진 상황도 영향을 미친 것으로 보인다.

공영홈쇼핑 김치 중 판매 1위를 기록한 '도미솔김치'의 경우 지난해 재구매율이 25%를 넘어섰다. 재구매 회원수도 9만6000명을 기록했다.

이에 공영홈쇼핑은 올해 김장 시즌을 맞아 베스트 김치 상품을 한 데 모아 '김치위크'를 진행한다. 이날부터 28일까지 진행하는 이번 행사에서는 6가지 포장김치를 모바일 구매 시 10% 할인된 가격에 구매할 수 있다. 이재승 식품1팀장은 "이번 김치위크는 김장 시즌을 맞이해 특별히 김장 레시피로 담은 김치와 함께 다양한 별미김치를 준비했다"며 "앞으로도 포장김치의 인기상승과 트렌드를 계속 선도해나가겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr