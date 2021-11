김종인, 尹 선대위 합류 거부…윤석열 "그 양반 말씀 묻지말라" (상보)

[아시아경제 박준이 기자] 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장이 국민의힘 선거대책위원회에 합류하지 않겠다고 23일 밝혔다.

김 전 위원장은 이날 서울 광화문 인근 사무실 앞에서 기자들과 만나 "더 이상 정치 문제에 대해 얘기하고 싶지 않다"며 "오늘서부터 내 일상으로 회귀한다"고 말했다. ‘선대위에 합류하지 않는 것으로 봐도 되느냐’는 질문에는 "내가 어떤 상황에서 대선을 바라보고 있다는 것에 대해 여러 차례 얘기했다"며 "그걸 잘 음미하시면 내가 왜 이런 결심했는지를 파악할 수 있을 것"이라고 말했다.

김 전 위원장은 윤석열 국민의힘 대선후보가 마련한 선대위 구성안에 이견을 가져온 것으로 알려졌다. 윤 후보는 이날 오전 한 언론사 행사에 참석하다 기자들과 만나 "그 양반 말씀하는 건 나한테 묻지 말아 달라"며 불편한 기색을 드러냈다.

