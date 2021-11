'지옥' 촬영장은 천국…유아인 "충격적 이야기, 유쾌하게 만들어"

[아시아경제 이이슬 기자] 전 세계 열띤 호응을 이끈 '지옥'의 촬영장은 어땠을까.

지난 19일 공개된 넷플릭스 시리즈 '지옥'에 출연한 배우들은 "제목은 '지옥'이지만, 현장은 천국이었다"고 입을 모았다.

'지옥'은 예고 없이 등장한 지옥의 사자들에게 사람들이 지옥행 선고를 받는 초자연적인 현상이 발생하고, 이 혼란을 틈타 부흥한 종교단체 새진리회와 사건의 실체를 밝히려는 이들이 얽히면서 벌어지는 이야기를 그린다.

메가폰을 잡은 연상호 감독과 출연 배우들은 촬영장에서 파격적인 이야기를 완성하기 위해 치열하게 고민했다.

박정민은 "모니터를 하며 나누었던 이야기만으로도 '지옥'의 외전 혹은 또 하나의 작품이 나올 수 있을 것처럼 흥분되는 현장이었다"고 열기를 전했다.

때론 진지하게 때론 유쾌하게 분위기를 이끌며 현장을 진두지휘한 연상호 감독에 관해 김현주는 "현장을 떠올리면 감독님의 열정적인 연기 시범이 생각난다"고 했다.

유아인은 "진지하고 심각한, 어쩌면 충격적인 이야기를 만드는 과정이 이토록 유쾌할 수 있나 싶었다. 유머를 잃지 않고 자신의 의도와 작품의 메시지를 견고히 다져가는 과정을 지켜보는 재미가 있었다"고 말했다.

이어 원진아는 "기회가 된다면 또 한 번 감독님 작품에 참여하고 싶다는 마음이 들 정도로 큰 신뢰감을 느꼈다"고 신뢰를 드러냈다.

