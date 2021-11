메르세데스-벤츠, 스포츠 유망주들에게 기부금 6000만원 전달

[아시아경제 이창환 기자] 메르세데스-벤츠 코리아는 사회공헌활동 ‘메르세데스-벤츠 기브앤 골프(Mercedes-Benz GIVE ‘N GOLF)’를 통해 조성된 기부금 6000만원을 국내 아동 및 청소년 스포츠 유망주들에게 전달한다고 23일 밝혔다.

‘기브앤 골프’는 스포츠를 통한 기부 문화 확산 사회공헌활동 ‘메르세데스-벤츠 기브(Mercedes-Benz GIVE)’의 일환으로 2019년부터 진행하고 있다. 지난달부터 진행한 올해 행사에는 약 2600여 명의 메르세데스-벤츠 고객들이 참가했다.

고객의 자발적인 참여를 통해 조성된 이번 대회 기부금 약 6000만원은 취약계층 아동 및 청소년 스포츠 유망주들이 체육 인재로 성장할 수 있도록 돕는 ‘기브앤 드림’ 장학사업 기금으로 사용된다. 기부금은 사회복지법인 아이들과미래재단을 통해 도움이 필요한 학생들에게 전달된다.

요하네스 숀 메르세데스-벤츠 코리아 제품 및 마케팅 부문 총괄 부사장은 “지난달 예선부터 결선 대회까지 ‘기브앤 골프’에 참여해 선한 나눔을 실천해 주신 고객분들께 감사드린다”며 “메르세데스-벤츠 사회공헌위원회는 앞으로도 진정성 있는 기부 문화를 확신해 나가기 위해 노력하겠다”고 말했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr