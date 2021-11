롯데칠성, 에비앙 한정판 굿즈 판매

[아시아경제 임혜선 기자] 롯데칠성음료는 수입·판매하는 에비앙이 연말까지 공식 직영몰 칠성몰을 통해 이벤트를 진행한다고 23일 밝혔다.

이번 이벤트는 다가오는 연말을 맞아 가족, 지인과 함께하는 여행, 홈파티 등 일상생활에 특별함을 선사하기 위해 기획됐다. 캠핑, 홈리빙 굿즈(Goods)가 포함된 패키지 판매 등을 진행한다.

에비앙은 매 시즌 독특한 굿즈 패키지를 전개하고 있으며, 특히 지난 8월에는 실내 공간을 식물로 꾸밀 수 있는 친환경 굿즈가 포함된 ‘에비앙 플라워 패키지’를 선보여 큰 호응을 얻었다.

이번에 선보이는 패키지는 총 2종으로 에비앙, 캠핑컵 패키지와 에비앙, 캠핑컵, 무드등 패키지로 한정 수량 판매된다. 특히 무드등이 포함된 패키지는 출시와 동시에 완판되었으나, 에비앙을 애용하는 고객들에 대한 감사의 마음을 담아 추가 물량을 준비해 23일부터 2차 판매할 예정이다.

또한, 이달 행사 기간 동안 에비앙을 구매한 소비자를 대상으로 300명을 추첨해 프리미엄 OTT 서비스 티빙(TVING) 3개월 이용권도 증정한다.

다음달에는 연말 홈파티 아이템으로 에비앙 수원지 프랑스 알프스의 경관을 담은 극세사 무릎 담요와 고급 자수 파우치 세트, 커튼이나 파티션 등으로 활용 가능한 대형 패브릭 포스터, 엽서 등이 포함된 한정 수량 패키지 상품을 선보일 예정이다.

