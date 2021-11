프로스펙스, 덕다운 재킷 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 스포츠 브랜드 프로스펙스가 덕다운 재킷 2종을 23일 출시했다.

프로스펙스 덕다운 재킷 2종은 짧은 길이의 숏다운 디자인으로 다리 움직임에 제약이 없어 걷기, 달리기 등 겨울철 야외 운동에서 보온성을 챙기며 입기 좋다.

남성용인 ‘스포츠 헤비 숏 기장 다운’은 초겨울부터 혹한기까지 입을 수 있도록 오리털 충전재와 함께 등쪽 발열 안감을 적용해 보온성을 강화한 헤비 다운이다. 2 레이어의 폴리 소재로 생활 방수 기능을 발휘하며, 후드는 탈부착이 가능해 떼어 내면 목까지 올라오는 하이넥 스타일로 착용할 수 있다.

여성용 ‘액티브 미드 스포츠 다운’은 오리털 충전재에 신축성 좋은 소재를 함께 사용해 따뜻하면서도 활동성을 살려주는 중량 다운이다. 여기에 발열 프린트 안감으로 보온성 높이면서도 정전기 방지와 시각적인 효과를 부여했으며, 엉덩이를 살짝 덮는 기장으로 겨울철 기모 레깅스와 함께 입기에도 좋다.

