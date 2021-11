롯데온, 블랙프라이데이 행사 ‘인기’…해외직구 매출 11배 증가

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데온은 블랙프라이데이에 맞춰 진행 중인 ‘더 블랙 위크’ 행사가 큰 인기를 끌고 있다고 23일 밝혔다.

롯데온에 따르면 지난 15일부터 21일까지 해외직구 상품 매출이 전년 대비 11배 증가했고, 행사 첫날에는 해외 직구 매출이 역대 최대를 기록했다. 특히 명품 매출은 전년 대비 25배 신장했고, 해외 직구 가전과 건강기능 식품 매출은 각각 10배와 7배 늘었다.

'압타밀 프로푸트라 분유'와 '오쏘몰 이뮨 비타민 드링크'는 판매를 시작한지 반나절 만에 준비된 수량이 모두 소진됐다. 또한 '몽클레어 22FW 클로에 블랙 패딩' 역시 하루 만에 매진되며 단일 상품으로 매출 1억원을 달성했다.

롯데온은 23일엔 해외 직구 상품 중 가장 좋은 반응을 얻고 있는 버버리·몽클레어 등 명품 아우터를 20% 할인된 가격에 선보이며, 24일엔 구찌·프라다 등 인기 명품 브랜드의 가방을 특가에 판매한다. 26일엔 매진 상품을 추가로 확보해 단독 특가에 선보인다

롯데온 관계자는 "더 블랙 위크는 블랙프라이데이에 맞춰 롯데온에서 처음으로 진행한 해외 직구 행사로, 해외 직구 매출이 역대 최고를 기록하는 등 긍정적인 반응을 얻고 있다"며 "이번주에 본격적인 블랙프라이데이가 시작되는 만큼 인기 상품을 중심으로 할인 폭을 확대해 준비했다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr