무협-서울세관, 'FTA 인증수출자 및 AEO 공인기업 수출지원 업무협약' 체결

[아시아경제 정현진 기자] 한국무역협회와 서울본부세관이 22일 서울 삼성동 트레이드타워에서 '자유무역협정(FTA) 인증수출자 및 수출입안전관리우수업체(AEO) 공인기업 등 중소 수출 유망기업 지원을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.

이날 협약식에는 무역협회 신승관 전무이사와 서울세관 성태곤 세관장 등 관계자 10여명이 참석했다. 이번 협약을 바탕으로 협회는 서울세관에서 공인한 우수 중소기업을 대상으로 온라인 전시관 구성, 홍보, 바이어 매칭, 화상상담 등 비대면 마케팅을 지원하기로 했다.

무역협회는 협약식을 계기로 이날 'FTA 특별전시관'을 기업간(B2B) 거래알선 플랫폼인 트레이드코리아에 함께 오픈했다. 특별전시관에는 FTA 인증 수출자와 AEO 기업 98개사가 입점했으며 입점한 기업들은 협회의 마케팅 서비스와 서울세관의 수출지원 프로그램, 관세행정 컨설팅, 교육도 지원받을 수 있다.

무역협회 김현철 글로벌마케팅본부장은 "공인받은 우수 중소기업의 시장 개척을 위해 양 기관이 협력하게 돼 기쁘다"면서 "트레이드코리아를 활용해 우리 기업과 제품을 널리 알리고 수출로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

