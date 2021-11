中 원자재 수급 난항에 제조업 경기 부정 전망…비제조업은 긍정

제조업과 비제조업 두달 연속 경기 전망 양극화

[아시아경제 정현진 기자] 제조업체와 비제조업체의 다음달 경기 전망이 지난달에 이어 두 달 연속 엇갈리는 모습을 보이고 있다. 중국발 원자재·부품 수급 난항으로 제조업체들이 다음달 경기 전망을 부정적으로 내다본 반면 비제조업 기업들은 위드코로나 등의 영향으로 경기가 풀릴 것으로 예상했다.

23일 전국경제인연합회 산하 한국경제연구원이 매출액 기준 600대 기업을 대상으로 실시한 기업경기실사지수 조사 결과 12월 BSI 전망치는 100.3으로 나타났다. 지난 8월(95.2) 이후 4개월 연속 기준선을 넘겨 경기개선 전망을 유지했으나 지수 값은 지난 10월 이후 두달 연속 하락세다. 업종별로 12월 제조업 전망치는 기준선 100.0을 하회하는 96.5로 11월(96.5)에 이어 2개월 연속 부진했고, 비제조업 전망치는 104.8로 10월(106.9), 11월(105.9)에 이어 3개월 연속 호조세를 보였다.

한경연은 국내 제조업 경기전망 부진의 주요 요인으로 중국 산업생산 차질에 따른 원자재·부품 수급 난항을 꼽았다. 한국은 중국산 중간재 수입의존도가 일본이나 미국 등 주요국에 비해 높은 공급망 구조를 가지고 있다. 중국의 전력 생산량은 지난 7월을 기점으로 감소세가 지속됐으며, 중국 제조업 PMI도 지난 9월 이래 기준선 50을 밑돌아 업황 부진이 이어지고 있다.

비제조업의 종합경기 전망이 낙관적인 이유에 대해서는 위드코로나 시행과 연말 쇼핑 성수기 이슈 등 소비자 심리개선 요인이 작용한 것으로 한경연은 관측했다. 실제 지난 9월 위드코로나 전환이 논의된 이후, 국내 카드승인액 증가율과 소비자심리지수는 2개월 연속 상승했다. 이와 함께 겨울철 도시가스 수요 증가도 비제조업 업황 전망 개선에 기여했을 것으로 평가됐다.

세부 업종별로 살펴보면 제조업 중 12월 경기전망이 가장 부정적인 업종은 석유정제 및 화학(79.3)과 비금속 소재 및 제품(87.5) 등 중국발 요소 수급 불균형 영향이 큰 업종이었다. 반면 비제조업 중 12월 경기전망이 가장 긍정적인 업종은 정보통신(136.8), 전기·가스·수도(131.3) 등인 것으로 드러났다.

부문별 전망치는 고용(107.1), 내수(102.4), 투자(100.8), 재고(97.8)가 긍정적인 모습을 보였으나 수출(96.5), 채산성(96.5), 자금사정(98.6)에서는 부정적 전망이 우세했다. 한경연은 국제 원자재 가격 급등에 따른 원가 상승과 시중금리 상승으로 채산성과 자금사정이 악화되는 양상이라고 지적했다.

추광호 한경연 경제정책실은 "최근 요소수 품귀 사태 등으로 핵심 원자재와 부품을 특정 해외국에 의존하는 한국의 공급망 리스크가 부각된 상황"이라며 "정부는 공급망 병목현상에 노력해 제조업 중간재 수급과 단가 안정을 유도해야 한다"고 주장했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr