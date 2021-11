정부, 수소경제 활성화 위해 글로벌 다자협력 강화

[세종=아시아경제 권해영 기자] 정부가 수소경제 활성화를 위한 글로벌 다자협력을 강화하고 있다.

산업통상자원부는 16~17일 이틀 간 개최된 제36차 국제수소연료전지파트너십(IPHE) 총회에 참석했다. 코로나19로 화상회의 형식으로 진행된 이번 총회에서 IPHE 회원국들은 지난 6월 총회 이후 새롭게 시행한 각국의 수소경제 정책과 IPHE 내 실무작업반 과제 진행 현황을 발표했다.

산업부는 각국의 최근 수소 정책 현황을 논의하는 자리에서 10월 정부·기업이 모여 발표한 '수소경제 성과 및 수소선도국가 비전' 내용을 소개했다. 한국의 청정수소경제 전환을 위한 수소 생산, 운송·저장, 활용 분야 전주기 생태계 구축방안도 설명했다.

아울러 수소차·연료전지·충전소 현황, 'H2 비즈니스 써밋' 등 민간기업들의 수소협의체 결성 현황 등을 설명하고, 최근 시범 서비스를 시행중인 수소충전소 실시간 정보 애플리케이션 '하잉'을 소개하는 등 한국의 수소경제 현황을 공유했다.

미국, 독일, 유럽연합(EU) 등도 탄소중립 달성을 위한 수소 활용 중요성에 의견을 같이 하며 각국의 최신 수소경제 정책 현황을 발표했다. 독일은 유럽 최대 규모의 수전해 설비(10㎿) 운영 시작을 밝히고, 영국은 최근 발표한 수소전략을 소개하는 등 자국의 수소 정책·산업 현황을 설명했다.

산업부 관계자는 "수소경제 선점을 위한 각국의 경쟁이 치열해지고 있고 다양한 정책과 대규모 투자를 통해 글로벌 수소경제가 자리를 잡아가고 있다"며 "세계 각국의 수소경제 정책과 환경에 대한 면밀한 분석을 통해 한국 수소경제 정책과 산업 생태계 발전을 도모하고, 글로벌 수소경제 확산에 대응하기 위한 양자·다자간 협력을 지속할 계획"이라고 밝혔다.

