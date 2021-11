[아시아경제 성기호 기자] 카카오뱅크가 중단했던 직장인 사잇돌대출을 12일 재개했다.

카카오뱅크는 지난달 중단했던 직장인 사잇돌대출의 신규 대출을 중·저신용 고객에 한해 이날부터 재개한다고 밝혔다. 앞서 카카오뱅크는 지난달 8일부터 고신용 신용대출, 직장인 사잇돌대출 신규를 연말까지 중단한 바 있다.

카카오뱅크 관계자는 "실수요자 중심의 대출 공급이 차질없이 이뤄질 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

