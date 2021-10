한앤컴퍼니, 남양유업 홍원식 회장 의결권행사금지 가처분 신청

[아시아경제 임혜선 기자] 사모펀드 운영사 한앤컴퍼니가 오는 29일 열리는 임시주주총회에서 홍원식 회장이 의결권을 행사하지 못하도록 요청하는 가처분을 신청했다.

남양유업은 한앤컴퍼니가 최대 주주인 홍 회장 외 2인을 상대로 의결권행사 금지 가처분을 신청했다고 19일 공시했다.

남양유업은 29일 강남구 본사에서 임시주총을 열고 김승언 수석본부장과 정재연 세종공장장, 이창원 나주공장장 등 3명을 사내이사로 선임할 계획이다. 현재 남양유업 사내이사는 홍 회장과 홍 회장 어머니 지송죽씨, 홍 회장의 장남인 홍진석 상무, 이광범 대표 등 4명으로 구성돼 있다.

'불가리스 사태' 이후 홍 회장은 지난 5일 한앤컴퍼니와 남양유업 보유주식 전부를 양도하는 주식매매계약을 체결했다. 하지만 지난달 초 홍 회장은 계약 해지를 통보했다.

