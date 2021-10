오비맥주, ‘2021 대한민국브랜드대상’ 수상

[아시아경제 이승진 기자] 오비맥주는 한국마케팅협회가 주관하는 '2021 제9회 대한민국브랜드대상'에서 대상을 수상했다고 19일 밝혔다.

대한민국브랜드대상은 한국마케팅협회가 고객가치 중심의 브랜드 경영 활동을 통해 시장에서 성과를 창출한 기업 및 개인의 업적을 기념하고 널리 알리기 위해 제정한 상이다.

올해는 오비맥주가 ‘창의적·통합적 마케팅 전략’과 ‘시장 트렌드 선도’ 관련 평가 항목에서 우수한 점수를 받아 대상 수상 기업으로 최종 선정됐다.

그동안 오비맥주는 통합 마케팅 커뮤니케이션(IMC) 시스템을 자체적으로 구축하고 신상품 개발, 브랜드 전략, 매체 전략 등과 같은 마케팅의 다양한 영역에 통합적으로 접근, 운영해 왔다.

오비맥주는 국내 시장점유율 1위를 유지하고 있는 대표 맥주 브랜드 ‘카스’를 올해 3월 투명병의 ‘올 뉴 카스’로 새롭게 리뉴얼하고, 코로나 시대를 겪고 있는 소비자들을 대상으로 공감 마케팅 활동을 전개하는 등 현실에 안주하지 않는 선제적인 마케팅 활동을 지속해왔다.

배하준 오비맥주 대표는 “오비맥주는 국내 대표 맥주 전문 기업으로서 지난 80여년 동안 우리 국민들과 희로애락을 함께 하며 성장해 왔다”며 “시대정신을 반영하여 소비자가 공감할 수 있는 마케팅 활동을 전개해 온 오비맥주의 노력이 이렇게 값진 수상으로 인정받게 되어 자랑스럽고 기쁘다”고 소감을 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr