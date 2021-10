외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학은 2주 연속 가장 많이 담아

[아시아경제 송화정 기자] 외국인이 국내 증시에서 3주 연속 매도세를 지속했다.

17일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 12일부터 15일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 1조2516억원을 순매도했다. 외국인은 코스피시장에서 1조3929억원을 팔아치운 반면 코스닥시장에서는 1413억원을 사들였다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 836,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 836,000 2021.10.18 15:30 장마감 관련기사 LG에너지솔루션, 역대급 IPO 재시동코스피, 기관 5000억대 순매수 '2980선' 회복...코스닥 3%대 급등2021한국IR대상에 LG전자·덕산네오룩스 close 이었다. 외국인은 지난 주 LG화학을 2937억원 순매수해 2주 연속 가장 많이 담았다. 뒤이어 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 98,400 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 98,400 2021.10.18 15:30 장마감 관련기사 그늘진 '반도체 코리아'…삼성전자·SK하이닉스 주가는 어디로삼천피 재돌파.. 외인 9거래일만에 순매수코스피 '힘겨운 3000' 지키기 close 를 1026억원 사들였다. 이밖에 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 44,650 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 44,650 2021.10.18 15:30 장마감 관련기사 "코스피 3000 재돌파, V자 반등은 없겠지만.."[특징주] 中공장 전력난에 반사이익 기대감↑…한화솔루션 2거래일 연속 강세부장 달고 7개월 만에 승진한 한화 신규 임원 close (770억원), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 83,800 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 83,800 2021.10.18 15:30 장마감 관련기사 "코스피 3000 재돌파, V자 반등은 없겠지만.."[굿모닝 증시] 삼천피, 7만전자에 재도전코스피, 기관 5000억대 순매수 '2980선' 회복...코스닥 3%대 급등 close (613억원), SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 258,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 258,500 2021.10.18 15:30 장마감 관련기사 발달장애인 음악축제 GMF 본선 27일 개최국제유가 7년 만에 80달러 돌파…정유업계 정제마진 ↑[클릭 e종목] "최고의 3Q 보낸 에코프로비엠…사상 최대 분기 실적 전망" close (606억원), SK케미칼 SK케미칼 285130 | 코스피 증권정보 현재가 320,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 320,500 2021.10.18 15:30 장마감 관련기사 "무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"외국인, 2주 연속 '팔자'…LG화학 가장 많이 순매수[특징주]SK케미칼, 무상증자 결정에 강세 close (548억원), 하이브 하이브 352820 | 코스피 증권정보 현재가 306,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 306,500 2021.10.18 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]BTS, 콘서트 재개…"하이브, 강력한 연말"'메타버스 ETF' 사모으는 개인투자자들삼성자산운용, KODEX K-메타버스 액티브 ETF 상장 close (372억원), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 100,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 100,000 2021.10.18 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제[이번 주 유상증자] 10월 둘째 주 공모 일정 위험자산 투심 위축…코스피·코스닥 1.6%·3% 급락 close (365억원), 천보 천보 278280 | 코스닥 증권정보 현재가 285,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 285,200 2021.10.18 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제[특징주]천보, 증설에 따른 성장 기대감에 강세 close (335억원), 디피씨 디피씨 026890 | 코스피 증권정보 현재가 17,400 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 17,400 2021.10.18 15:30 장마감 관련기사 디피씨, 스틱인베스트먼트 흡수 합병 결정“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정‘나노코박스’ 백신 공식 등재!! 수혜를 입을 역대급 핵심株는?? close (315억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,100 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 70,100 2021.10.18 15:30 장마감 관련기사 드디어 나왔다! “삼성전자-테슬라” 황금 수혜株!그늘진 '반도체 코리아'…삼성전자·SK하이닉스 주가는 어디로삼성 청년SW아카데미, 7기 교육생 모집…역대 최대 규모 '1150명' 선발 close 였다. 외국인은 지난 주 삼성전자를 1조4859억원 순매도했다. 이어 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 712,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 712,000 2021.10.18 15:30 장마감 관련기사 "코스피 3000 재돌파, V자 반등은 없겠지만.."삼천피 재돌파.. 외인 9거래일만에 순매수코스피 3000, 삼성전자 7만원 '재돌파' close 를 1021억원 팔았다. 이밖에 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 64,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 64,500 2021.10.18 15:30 장마감 관련기사 "삼성전자 3.5%↓"…코스피·코스닥 1%대 하락마감삼성그룹 시총 700조원 아래로…지난해 12월 이후 10개월만외국인, 2주 연속 '팔자'…LG화학 가장 많이 순매수 close (814억원), 고려아연 고려아연 010130 | 코스피 증권정보 현재가 590,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 590,000 2021.10.18 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] 고려아연, 글로벌 전력부족에 '우뚝' 국민연금, 하반기 실적주로 '반도체·게임' 늘렸다경기 둔화 우려 부각…코스닥 1% 넘게 하락 close (559억원), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 436,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 436,000 2021.10.18 15:30 장마감 관련기사 코스피 '힘겨운 3000' 지키기코스피 3000, 삼성전자 7만원 '재돌파'코스피, 기관 5000억대 순매수 '2980선' 회복...코스닥 3%대 급등 close (497억원), 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 162,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 162,500 2021.10.18 15:30 장마감 관련기사 삼성전기, 베트남 생산법인 RFPCB 부문 영업정지 결정실적 역대급인데…주춤하는 IT부품주삼성그룹 시총 700조원 아래로…지난해 12월 이후 10개월만 close (468억원), 포스코케미칼 포스코케미칼 003670 | 코스피 증권정보 현재가 162,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 162,000 2021.10.18 15:30 장마감 관련기사 포스코케미칼, '글로벌 메탈 어워즈' 라이징스타 수상포스코케미칼, 중소 협력기업 ESG 경영 지원포스코케미칼, 여수석유화학고와 배터리 산업 실무인력 양성 close (382억원), 하나금융지주 하나금융지주 086790 | 코스피 증권정보 현재가 44,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 44,200 2021.10.18 15:30 장마감 관련기사 9월 한 달 간 코스피 하락하는 사이…고배당 지수는 5%↑외국인, 한 주 만에 '팔자'…삼전 가장 많이 순매도중간배당 4조원 돌파…삼성전자 비중은 50%로 줄어 close (350억원), 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 22,950 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 22,950 2021.10.18 15:30 장마감 관련기사 이달 1兆 판 外人...HMM·SK이노는 담았다[종목속으로]전기료 인상한 한전, 주가는 무덤덤[클릭e종목]"한국전력, 전기요금 인상에도 석탄값 상승에 실적 악화 우려" close (338억원), LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 18,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 18,200 2021.10.18 15:30 장마감 관련기사 '메타버스 ETF' 사모으는 개인투자자들LG디스플레이, 의료 취약 지역 아동 '눈 건강' 검진 지원LGD, 디스플레이 소재·부품 협력사 초청 '테크포럼' 개최 close (320억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

코스피는 당분간 박스권이 지속될 것이란 전망이다. 김영환 NH투자증권 연구원은 "주식시장은 두 개의 파고를 넘을 필요가 있다"면서 "먼저 미국 연방준비제도(Fed)의 테이퍼링(자산매입축소)이 현실화되고 이를 금융시장이 한 차례 반영해야 하고 다음으로 인플레이션에서 에너지 가격, 운임 등 비용 요인들이 제거됨에 따라 실제 인플레이션이 Fed의 조기 긴축을 필요로하는 수준인지를 확인해야 한다"고 분석했다. 이어 그는 "이 두 가지를 확인한 이후에 공급망 복구에 따른 제조업 업황 개선, 코로나19 치료제로 인한 글로벌 경제 개선세 가속 등에 대한 기대가 높아지며 주식시장이 강한 반등을 모색할 수 있다고 판단돼 현재로서는 코스피의 박스권 지속 전망을 유지한다"고 덧붙였다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr