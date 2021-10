[e공시 눈에 띄네] 코스피-8일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 토니모리=운영자금 및 채무상환자금 마련 위해 300억원 규모 유상증자 결정

◆ 신한지주=자회사 신한은행, 운영자금 조달 위해 3000억원 규모 상각형 조건부자본증권 발행 결정

◆ 범양건영=커미더스에 대해 128억원 규모 채무보증 결정

◆ 이리츠코크렙=장준호 대표 개인 사유로 인한 사임. 허승재 대표 신규 선임

◆ HDC=계열사 통영에코파워가 추진 중인 통영 LNG복합화력 발전사업에 2338억원 규모 출자 결정. 플랜업통영에 1980억 원 규모 채무보증 결정

◆ 한진=연결 기준 올해 3분기 잠정실적 매출 6460억원, 영업이익 329억원

◆ 효성화학=계열사 효성비나케미칼스(Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.)에 238억원 규모 채무보증 결정

◆ 미원홀딩스=자회사 잉크테크 편입 결정

◆ HDC현대산업개발=엠에이에스속초와 경산아이파크 분양계약자에 각각 1100억원, 3133억원 규모 채무보증 결정

◆ 삼부토건=대한토지신탁으로부터 410억원 규모 강릉 주문진 교항리 공동주택 공사 수주

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr