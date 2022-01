[e공시 눈에 띄네]코스닥-20일

<장 마감 후 주요공시>

◆ 한국코퍼레이션=거래소는 기업심사위원회 결과 상장폐지로 심의 의결되어 관련 절차가 진행될 예정이라고 공시.

◆ 한프=거래소는 기업심사위원회 결과 상장폐지로 심의 의결되어 관련 절차가 진행될 예정이라고 공시.

◆ 휴센텍=포트해밀턴조합1호가 수원지방법원 안양지원에 오는 27일 열릴 임시주주총회의 검사인 선임과 관련해 소송을 제기했다고 공시.

◆ 모비스=16억 규모로 자사주 처분 결정.

◆ 잉크테크=지난해 4분기 영업이익으로 65억원을 기록해 지난해 동기 대비 176% 성장했다고 공시. 비용 절감과 수율 개선으로 이익이 늘었다고 설명.

◆ 위지트=운영자금 조달을 위해 25억원 규모로 제 3자배정 유상증자를 결정했다고 공시.

