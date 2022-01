[e공시 눈에 띄네]코스피-20일

<장 마감 후 주요공시>

◆ 미원홀딩스=지난해 4분기 영업이익으로 65억원을 기록해 전년 동기 대비 176% 성장했다고 공시. 비용절감과 수율 개선으로 이익이 증가했다고 설명.

◆ 이지스레지던스리츠=지난해 4분기 매출액으로 91억원을 기록해 지난해 동기 대비 207% 성장했다고 공시. 부동산 관련증권 평가이익이 65억3000만원으로 크게 늘어난 영향이 반영됐다고 설명.

◆ 한온시스템=최대주주 지분 매각 추진설과 관련해 잠재 매수인들과 지분 매각 등 다양한 방안에 대해 협의를 진행하고 있으나 코로나19 상황 지속으로 인한 실사 지연 등의 사유로 검토가 지연되고 있다고 공시.

◆ 현대일렉트릭=자회사인 알라바마법인의 차입금액 237억원에 대해 채무보증을 결정했다고 공시. 전체 자기자본 대비 3.49%에 해당.

◆ 세원이앤씨=에쓰씨엔지니어링의 주식을 100억원 규모로 처분한다고 공시. 처분후 지분 비율은 4.61% 수준.

