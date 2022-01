[아시아경제 이정윤 기자] 잉크테크 잉크테크 049550 | 코스닥 증권정보 현재가 7,500 전일대비 120 등락률 +1.63% 거래량 6,145 전일가 7,380 2022.01.20 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-8일잉크테크 "갤럭시 워치와 모토로라 카메라모듈에 차폐필름 공급"잉크테크, 정광춘·양종상 각자 대표 체제로 변경 close 는 20일 연결 기준 지난해 영업이익이 65억4417만원으로 전년 동기 대비 176% 증가했다고 공시했다.

매출액은 551억4161만원으로 전년 동기 대비 14% 늘어났고 당기순이익은 23억6157만원으로 전년 동기 대비 흑자전환했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr