노벨경제학상에 '노동시장 통찰' 美 카드·앵그리스트·임벤스(상보)

데이비드 카드, 조슈아 D. 앵그리스트, 귀도 W. 임벤스

미국 경제학자 3명 공동 수상

[세종=아시아경제 문채석 기자] 올해 노벨 경제학상은 데이비드 카드, 조슈아 D. 앵그리스트, 귀도 W. 임벤스 등 3명의 미국 경제학자가 공동 수상했다.

스웨덴 왕립과학원은 11일(현지시간) 수상자들이 노동시장에 대한 새로운 통찰을 제공하고 자연실험에서 인과관계에 대한 결론을 도출할 수 있음을 보여줬다고 선정 사유를 밝혔다. 카드는 캘리포니아주립대(버클리)에, 앵그리스트는 매사추세츠공과대학(MIT)에, 임벤스는 스탠퍼드대에 각각 재직 중이다.

노벨위원회는 카드의 노동 경제학에 대한 경험적 기여를 높게 평가했다. 앵그리스트와 임벤스는 인과 관계 분석에 대한 방법론적 기여로 올해의 경제학상 수상자로 선정했다고 밝혔다.

스웨덴의 발명가 알프레드 노벨의 뜻에 따라 인류 발전에 큰 공헌을 한 인물에게 주어지는 노벨상은 지난 4일 생리의학상을 발표를 시작으로 이날 경제학상을 끝으로 올해의 수상자 선정을 마쳤다.

노벨상 수상자에게는 상금 1천만 크로나(약 13억5000만원)가 주어진다.

