[아시아경제 박소연 기자] 미국과 영국 정부가 아프가니스탄 수도 카불에 있는 자국인들에게 호텔에서 대피하라고 경고했다고 AFP통신이 11일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 미 국무부는 이날 안전상의 위험이 있다면서 카불의 세레나 호텔이나 그 주변에 있는 미국인들은 즉각 해당 장소를 벗어나라는 경보를 내렸다.

영국 외무부도 아프가니스탄에 대한 여행금지령을 업데이트하면서 "위험이 가중됨에 따라 (아프간에서) 호텔에 머물지 말 것을 권고한다"고 밝혔다. 영 외무부는 "특히 카불에서는 더욱 그렇다"며 카불의 세레나 호텔을 특히 위험한 장소로 특정했다.

세레나 호텔은 카불에서 가장 유명한 호텔로, 탈레반에 의해 아프간이 장악되기 전까지는 카불을 찾은 외국인들이 주로 투숙하는 곳이었다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr