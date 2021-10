KT, AI 솔루션 기업 '모레'와 AI 인프라 강화 업무협약

[아시아경제 구은모 기자] KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 31,350 전일대비 250 등락률 -0.79% 거래량 666,175 전일가 31,600 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 KT, 서울 신촌·부산 서면에 'KT롤스터 PC카페' 개장KT, '아이폰13' 공식 출시… "2030에 인기"[클릭 e종목] 무선 성장 덕본 KT…3Q 영업익 3400억 전망 close 는 국내 인공지능(AI) 인프라 솔루션 전문기업 '모레'와 AI 인프라 역량 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 11일 밝혔다.

모레는 AI를 구현하고 실행하기 위한 AI컴파일러·라이브러리와 대규모 AI 클러스터 운영 솔루션을 개발하는 기업이다.

KT는 모레와 협력해 '하이퍼스케일(Hyperscale) AI' 인프라로 활용할 수 있는 클라우드 서비스를 올 연말 출시할 계획이다. 양사는 효율적인 AI 그래픽처리장치(GPU) 자원 운영을 위한 통합자원 관리 플랫폼도 개발할 예정이다.

KT는 "양사의 협력은 외산 솔루션에 의존하고 있는 AI 인프라 업계에 국산 기술력을 적용한다는 점에서 의미가 크다"며 "이번 협력의 결과물은 AI 분야 화두인 초대형 AI모델을 위한 하이퍼스케일 AI 클러스터 인프라로 확장이 가능하다는 점에서 한국 AI시장에 중요한 이정표가 될 것"이라고 기대했다.

이미희 KT 클라우드/DX사업본부장(상무)는 "모레가 가진 AI 소프트웨어 분야의 우수한 역량과 KT의 클라우드 기술·노하우에 기반해 파급력 있는 시너지를 만들어 갈 것"이라며 "KT 클라우드는 앞으로 DX(디지털 전환) 분야의 우수한 파트너사들과 다양한 협업을 통해 차별화된 플랫폼 시장을 개척하겠다"고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr