굴뚝 자동측정기 부착사업장 지난해 대기오염물질 20만5091t 배출…전년比 26% 감소

환경부 "배출허용기준 강화·계절관리제 시행, 사업장의 자발적 감축 노력, 경기 영향 등 영향"

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 환경부는 굴뚝 '자동측정기기(TMS)'가 부착된 전국 648개 대형사업장의 2020년 연간 대기오염물질 배출량 통계를 분석한 결과 총 20만 5091t으로 2019년 대비 7만2604(26%)t 감소했다고 11일 밝혔다.

이번 통계는 전국 대형사업장(1~3종) 4104개 중 굴뚝 자동측정기기가 부착된 648개 사업장에서 실시간으로 측정되는 질소산화물 등 대기오염물질 총 7종의 연간 배출량을 분석한 결과다.

대기오염물질별 배출량은 질소산화물이 14만 5934t(71%)으로 가장 많은 비중을 차지했다. 이어 황산화물 5만1706t(25%), 먼지 4577t(2%), 일산화탄소 2284t(1%) 순으로 나타났다.

미세먼지 주요 원인물질인 먼지, 황산화물, 질소산화물의 배출량은 20만2218t으로 전년(2019년) 대비 7만2544t이 감소(26%)했으며, 최근 5년간 지속적으로 감소 추세를 보였다.

환경부 관계자는 "이는 사업장 배출허용기준 강화, 질소산화물 배출부과금 신설, 대형 사업장 자발적 감축 협약 확대 등의 정책 효과와 경기 영향 등이 복합적으로 작용한 것으로 보인다"고 말했다.

업종별로는 발전업의 총 배출량이 7만7936t(38%)으로 가장 많은 비중을 차지했다. 시멘트제조업 5만295t(25%), 제철제강업 4만 4491t(22%), 석유화학제품업 1만8911t(9%) 순으로 나타났다.

전년(2019년) 대비 감소량은 발전업(-3만4282t), 제철제강업(-1만3380t), 시멘트제조업(-1만3292t), 석유화학제품업(-8021t) 순으로 감소했다.

발전업은 계절관리제 및 발전량 감소에 따른 석탄 사용량 감소, 제철제강업은 방지시설 개선 등이 배출량 감소의 주요 원인인 것으로 환경부는 추정했다.

한편 오염물질 배출량 상위 업종(발전·시멘트·제조· 석유정제업)에 속한 배출량 상위 22개 사업장을 대상으로 설문조사한 결과 오염물질 감축을 유인한 정책은 ▲배출허용기준 강화 ▲자발적 감축 협약 ▲미세먼지 계절관리제 ▲질소산화물 배출부과금 부과 ▲오염물질 측정농도 공개 순으로 나타났다. 주요 오염물질 저감방법은 방지시설의 교체 또는 신설, 연료 교체 및 대체 연료 사용 등인 것으로 조사됐다.

