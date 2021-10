이재명, 대선 후보 첫 일정 대전현충원 참배…'안보·공정사회' 강조

[아시아경제 이현주 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 첫 일정으로 국립대전현충원을 참배했다.

이 후보는 "우리 국가 공동체를 위해 희생한 분들에게 가장 먼저 인사 드리는 게 도리라 생각했다"며 11일 대전현충원을 찾은 이유를 밝혔다.

그는 참배 후 기자들과 만나 "국가의 제1의무는 국가 공동체를 지키는 안보"라며 "앞으로 국가 공동체를 계속 유지, 존속 시키기 위해 특별한 희생을 치른 분들에 대한 예우와 보상이 정말 절실하다고 생각한다"고 말했다.

이어 "(전국) 곳곳에 현충원이 있지만 이 곳(대전현충원)은 대한민국의 정말 중요한 과제라고 할 수 있는 형평성과 공정성 측면에서 충청 지역에 위치하고 있다"며 "앞으로 가야 될 가장 중요한 길은 공정 사회"라고 강조했다. 또 "사람과 사람 사이에도 공정해야겠지만 지역과 지역 간 불공정, 불균형 없는 균형 잡힌 나라가 이 나라의 미래 발전을 가능케 한다고 생각한다"고 덧붙였다.

전날 경선 과정에서 대한 질문엔 짧게 답했다. 이낙연 전 대표의 무효표 제기 논란에 대해 묻자 "상식과 원칙, 그리고 당헌 당규에 따라 당에서 잘 처리할 걸로 믿는다"고 답변했다. 이 전 대표가 불복할 가능성에 대해서는 "국민과 당원이 길을 제시해줄 것"이라고 일축했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr