[포토] 본격 대선 행보 나서는 이재명 후보

[아시아경제 윤동주 기자] 더불어민주당 대선 후보로 선출된 이재명 경기도 지사가 11일 후보 선출 후 첫 일정으로 대전현충원을 찾아 참배하고 있다.

이 후보는 현충원 참배를 첫 일정으로 잡은 이유에 대해 “국가의 제1 의무는 국가 공동체를 지키는 안보”라며, “국가 공동체를 위해 희생한 분들께 가장 먼저 인사드리는 게 도리라고 생각했다”고 설명했다.

이 후보는 현충원 참배 후 방명록에 “호국선열의 고귀한 희생에 성장하는 공정사회로 보답하겠다”고 적었다.

