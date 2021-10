가을 맞아 안마의자 쇼핑 찬스 쏟아진다

바디프랜드, 이사·웨딩 시즌 맞아 '스위트홈 체인지' 프로모션

휴테크, 가을 시즌 맞아 컴마 화이트브라운 출시

[아시아경제 김철현 기자] 이사와 결혼 등이 많은 가을을 맞아 인기가 높은 안마의자를 합리적으로 구매할 수 있는 다양한 기회가 마련되고 있다.

바디프랜드는 안마의자와 라클라우드 제품을 함께 렌털·구매하면 렌털료 면제와 할인 혜택을 제공하는 '스위트홈 체인지' 프로모션을 실시한다. 10월 한 달 간 진행되는 이번 프로모션은 안마의자와 라클라우드, 건조기, 리클라이너 소파 등 신혼패키지 제품을 함께 찾는 고객에게 혜택을 주기 위해 마련됐다.

프로모션은 안마의자와 라클라우드 제품을 렌털·구매하는 고객 전원을 대상으로 진행된다. 프로모션 기간 동안 프리미엄 제품 이상의 안마의자와 라클라우드 제품을 렌털하는 고객은 라클라우드 렌털료 13개월 면제 혜택을 받을 수 있다. 신혼 고객을 위한 혜택도 준비돼 있다. 라클라우드 제품을 렌털하는 고객에게는 72개월 기준 월 5000원의 할인 혜택이 주어진다. 여기에 바디프랜드 제품을 추가로 렌털하면 월 렌털료 1만원 할인 쿠폰을 제공한다.

휴테크는 '2021 홈페스타 시즌2' 프로모션을 운영하고 있다. 오는 31일까지 진행하는 프로모션 기간 중 휴테크 안마의자를 구매·렌털하는 고객들을 대상 총 300명을 추첨해 1억원 상당의 경품을 증정한다.

안마의자 '컴마 화이트브라운'도 출시했다. 지난 3월 출시 직후 온라인 판매에서 꾸준히 완판을 기록한 휴테크의 스테디셀러 컴마 안마의자의 신규 모델로 안마의자의 새로운 소비층으로 떠오른 20~40대 젊은 소비자들의 트렌드에 발맞춘 제품이다. 부위별·테마별 10가지 자동 마사지 프로그램을 내장해 사용자 편의성을 강화했으며, 마사지 작동 혹은 종료 과정에서 생길 수 있는 끼임 사고를 방지하는 끼임 방지안전 시스템과 안마의자 작동 중 영유아의 오작동과 사고를 방지하는 차일드 락 시스템까지 갖췄다.

휴테크 관계자는 "올 가을 결혼과 이사 시즌을 맞아 인테리어에 대한 관심도가 높아지는 추세를 반영, 고객 선택의 폭을 넓히기 위해 고급스러운 컬러감을 내세운 화이트브라운 안마의자를 선보이게 됐다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr