녹색기후기금, 44개 개도국서 12억弗 기후변화 대응사업

인천 송도 소재 GCF 사무국 규모 250명에서 300명으로 확대

[세종=아시아경제 문채석 기자] 기획재정부는 11일 녹색기후기금(GCF)이 44개국을 대상으로 한 12억 달러(약 1조4350억원) 규모의 온실가스 감축 및 기후변화 적응사업 계획을 승인했다고 밝혔다.

기재부는 지난 4~8일 화상으로 열린 30회 GCF 이사회에서 총 13건의 개도국 대상 온실가스 감축 및 기후변화 적응사업이 신규 승인됐다고 밝혔다. GCF의 지원액은 총 12억 달러다.

새로 승인된 사업은 아마존 바이오경제 펀드(2억7900만 달러), 사헬 5개국 사막 활용 전력생산 프로그램(1억5000만 달러), 탄자니아 농업기후적응기술 확산 지원(1억 달러) 등이다.

GCF 이번 이사회 승인을 통해 미주개발은행(IDB), 아프리카개발은행(AfDB) 등의 협조융자를 포함해 총 40억 달러(약 4조7840억원)가 투자될 것으로 내다봤다. 이에 따라 GCF 추진 사업은 190건, 지원액은 100억 달러(약 11조9600억원), 총 사업비는 372억 달러(약 44조4912억원)로 늘어난다.

아울러 GCF는 인천 송도에 있는 사무국 정원을 250명에서 내년 300명, 2023년 350명으로 늘리는 확대 계획을 승인했다. 2010년 GCF 설립 이래 성장세를 이어온 만큼 인력을 늘려 역량을 강화할 필요가 있다고 판단한 것이다.

한국의 GCF 이사인 이종화 기재부 개발금융국장은 "GCF 사무국 규모 확대 결정을 환영한다"며 "GCF 본부 유치국이자 이사국으로서 한국 정부가 GCF의 지속적인 성장을 적극 지원하겠다"고 말했다.

기재부는 "정부는 앞으로도 세계 최대의 기후변화 대응기금으로 자리 잡은 GCF의 지속적인 발전을 위해 노력하고, '그린 뉴딜' 정책과의 연계를 강화해 국내 기관과 기업의 GCF 사업 참여를 적극 지원할 계획"이라고 했다.

31회 GCF 이사회는 내년 2월 7~10일에 열릴 예정이다.

