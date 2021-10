외국인, 2주 연속 '팔자'…LG화학 가장 많이 순매수

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 2주 연속 매도세를 지속했다.

10일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 5일부터 8일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 8736억원을 순매도했다. 외국인은 코스피시장에서 1조511억원을 팔아치운 반면 코스닥시장에서는 1774억원을 사들였다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 764,000 전일대비 27,000 등락률 +3.66% 거래량 306,286 전일가 737,000 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 연휴 앞두고 숨고르기…코스피 약보합 마감코스피 2950선 약보합…개인은 ‘사자’, 외국인·기관은 ‘팔자’강보합 출발 코스피…장초반 주춤 close 이었다. 외국인은 지난 주 LG화학을 780억원 순매수했다. 뒤이어 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 224,000 전일대비 11,000 등락률 +5.16% 거래량 992,187 전일가 213,000 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 연휴 앞두고 숨고르기…코스피 약보합 마감코스피 2950선 약보합…개인은 ‘사자’, 외국인·기관은 ‘팔자’반토막 난 업종 대장주…증권가의 몸값 전망도 달라졌다 close 을 470억원 사들였다. 이밖에 SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 221,000 전일대비 8,500 등락률 -3.70% 거래량 828,599 전일가 229,500 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 "SK바이오사이언스", 지금 들어가도 될까요? 홍남기 "인공세포 등 합성생물학 핵심기술 선제확보…'K-바이오파운드리' 구축""SK바이오사이언스", 지금 들어가도 될까요? close (453억원), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 205,000 전일대비 4,000 등락률 +1.99% 거래량 993,219 전일가 201,000 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 연휴 앞두고 숨고르기…코스피 약보합 마감코스피 2950선 약보합…개인은 ‘사자’, 외국인·기관은 ‘팔자’정의선 회장 1년, 미래 모빌리티 개척자 '풀 악셀' close (417억원), 한국가스공사 한국가스공사 036460 | 코스피 증권정보 현재가 48,450 전일대비 500 등락률 +1.04% 거래량 950,494 전일가 47,950 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 이달 1兆 판 外人...HMM·SK이노는 담았다원자재값 급등에 날개 단 에너지株3000조 시장 장악! “수소경제” 미리 잡아야 할 핵심株 close (416억원), SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 248,000 전일대비 4,000 등락률 -1.59% 거래량 347,827 전일가 252,000 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 이달 1兆 판 外人...HMM·SK이노는 담았다'배터리 화재 사고에 뜬다'…LFP 배터리 주목하는 이유값싸고 안전한 LFP배터리, SK도 뛰어든다 close (358억원), 일진머티리얼즈 일진머티리얼즈 020150 | 코스피 증권정보 현재가 104,500 전일대비 3,500 등락률 +3.47% 거래량 724,330 전일가 101,000 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 “남북 관계 개선 의지 있다”... 김여정 발언, 대북주 화려한 상승![클릭 e종목]"일진머티리얼즈, 전지박 매출 가속화 전망"변동장에 2차전지 빼고 BBIG 모두 내렸다 close (325억원), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 124,900 전일대비 2,900 등락률 +2.38% 거래량 240,625 전일가 122,000 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 연휴 앞두고 숨고르기…코스피 약보합 마감코스피 2950선 약보합…개인은 ‘사자’, 외국인·기관은 ‘팔자’강보합 출발 코스피…장초반 주춤 close (311억원), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 55,100 전일대비 700 등락률 -1.25% 거래량 1,029,116 전일가 55,800 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 증권사 3분기 실적 피크아웃 현실화[특징주]외국인이 쓸어담고 있는 KB금융, 상승 출발…수혜주·방어주이달 1兆 판 外人...HMM·SK이노는 담았다 close (280억원), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 51,000 전일대비 400 등락률 +0.79% 거래량 597,717 전일가 50,600 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 양시장 반등…코스피 사흘 만에 상승마감개인·외국인 매수세에…코스피 강보합 나타내장초반 보합권…코스피 내리고 코스닥 오르고 close (219억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 71,500 전일대비 100 등락률 -0.14% 거래량 14,043,287 전일가 71,600 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 증시 변동성 확대 국면..."삼성전자, 가장 안정적 투자처"드디어 나왔다! “삼성전자-테슬라” 황금 수혜株!삼성전자·SK하이닉스, 글로벌 디지털세 사정권…"영향 예의주시" close 였다. 외국인은 지난 주 삼성전자를 4610억원 순매도했다. 이어 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 66,300 전일대비 700 등락률 +1.07% 거래량 1,229,430 전일가 65,600 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 외국인, 한 주 만에 '팔자'…삼전 가장 많이 순매도외국인, 3주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고급락장서 삼성전자 판 外人, SK하이닉스 담았다 close 를 995억원 팔았다. 이밖에 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 686,000 전일대비 19,000 등락률 +2.85% 거래량 305,824 전일가 667,000 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 연휴 앞두고 숨고르기…코스피 약보합 마감코스피 2950선 약보합…개인은 ‘사자’, 외국인·기관은 ‘팔자’강보합 출발 코스피…장초반 주춤 close (948억원), 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 57,000 전일대비 3,000 등락률 -5.00% 거래량 2,221,905 전일가 60,000 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 [종목속으로] 카카오뱅크가 탄 '미끄럼틀'[클릭 e종목] "카카오뱅크, 내년 1Q 주택담보대출 시작"장초반 보합권…코스피 내리고 코스닥 오르고 close (832억원), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 94,000 전일대비 1,700 등락률 -1.78% 거래량 4,098,832 전일가 95,700 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 SK하이닉스, 中우시 반도체 산업단지 건설에 3700억 공동출자삼성전자·SK하이닉스, 글로벌 디지털세 사정권…"영향 예의주시"연휴 앞두고 숨고르기…코스피 약보합 마감 close (821억원), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 117,500 전일대비 2,000 등락률 -1.67% 거래량 3,930,836 전일가 119,500 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 기로에 선 플랫폼, 주가 반등은 언제?연휴 앞두고 숨고르기…코스피 약보합 마감코스피 2950선 약보합…개인은 ‘사자’, 외국인·기관은 ‘팔자’ close (611억원), 크래프톤 크래프톤 259960 | 코스피 증권정보 현재가 470,000 전일대비 4,000 등락률 -0.84% 거래량 105,885 전일가 474,000 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 저가 매수 몰린 게임株 기지개 켜나K게임 대형주 죽쑤는데…중소게임주 하락장서도 훨훨해외 진출이 가른 게임주 성적…"글로벌 시장 노려야" close (606억원), 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 31,300 전일대비 550 등락률 -1.73% 거래량 2,511,433 전일가 31,850 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 대한항공, 'ATW 올해의 항공사상' 수상대한항공 노조, 올해 임협안 사측에 위임…"고통분담 차원" 대한항공, 왕산레저개발 매각 합의 결렬 close (595억원), SK케미칼 SK케미칼 285130 | 코스피 증권정보 현재가 300,500 전일대비 9,000 등락률 +3.09% 거래량 1,152,393 전일가 291,500 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 [특징주]SK케미칼, 무상증자 결정에 강세SK케미칼, 무상증자 50% 추진…3년간 순익 30% 배당SK케미칼, 탄소섬유 복합소재 사업 도레이첨단소재에 매각 close (531억원), LG이노텍 LG이노텍 011070 | 코스피 증권정보 현재가 197,000 전일대비 6,500 등락률 +3.41% 거래량 382,259 전일가 190,500 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 [PCB 주도주 분석②]LG이노텍…장기적 성장 구간 탑승 완료[특징주]LG이노텍, 4분기 역대 최고 실적 기대감에 4%↑[클릭 e종목]LG이노텍, 4분기 영업이익 역대 최고…지나친 저평가 close (414억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

증시는 당분간 현 지수대에서 등락을 지속할 것이란 전망이다. 김영환 NH투자증권 연구원은 "미국 부채한도 협상 기한이 12월로 유예될 가능성이 높아짐에 따라 주식시장의 리스크는 일부분 경감됐다"면서도 "하지만 중국 부동산 시장 리스크, 글로벌 공급망 차질 등의 악재가 상존하고 있으며 미·중 무역분쟁이 재점화될 가능성이 불거지고 있어 증시는 단기에 큰 폭 반등을 보이기보다는 현 지수대에서 높은 변동성을 수반한 등락을 당분간 지속할 것"이라고 내다봤다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr