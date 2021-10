오후 들어 진정하는 국내 증시…여전히 3000선 하회하는 코스피

미국 제약회사 머크, 먹는 코로나19 치료제 개발…의약품 업종지수 6% 하락

[아시아경제 공병선 기자] 추락하던 코스피와 코스닥이 오후 들어 진정되는 흐름을 보이고 있다. 하지만 코스피는 여전히 3000선을 회복하진 못했다.

5일 오후 1시50분 기준 코스피는 전일 대비 1.72%(51.85포인트) 하락한 2967.33을 기록했다. 이날 오전 10시34분 2940.59까지 떨어지기도 했다.

외국인의 매도세가 거세다. 외국인은 4795억원을 순매도했다. 개인과 외국인은 각각 3561억원, 1149억원을 순매수했다.

대부분 업종이 하락했다. 의약품의 낙폭은 6.13%로 가장 컸다. 미국 제약회사 머크가 경구용 코로나19 치료제의 유효성을 검증했다고 발표한 것이 악재로 작용했다. 이어 은행(-5.75%), 종이목재(-2.30%), 서비스업(-2.19%), 전기전자(-2.06%) 순이었다. 섬유의복(1.65%), 유통업(0.59%), 음식료업(0.52%), 건설업(0.41%), 의료정밀(0.28%) 등 순으로는 상승했다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 193,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 884,138 전일가 193,500 2021.10.05 14:26 장중(20분지연) 관련기사 美中에서 연일 터지는 악재에…3000선 아래로 추락한 코스피코스피 3000선 붕괴…먹는 코로나19 치료제에 바이오주 급락9월 한 달 간 코스피 하락하는 사이…고배당 지수는 5%↑ close 를 제외한 모든 시가총액 상위 10개 종목들이 약세를 나타냈다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 222,000 전일대비 26,000 등락률 -10.48% 거래량 1,725,995 전일가 248,000 2021.10.05 14:26 장중(20분지연) 관련기사 美中에서 연일 터지는 악재에…3000선 아래로 추락한 코스피먹는 코로나 치료제 개발, 국내 제약주에 직격탄"에이비프로바이오" 보다 크다! 또 터질 황금 바이오株, 선착순 공개! close 의 하락폭은 8.67%로 가장 컸다. 이어 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 815,000 전일대비 60,000 등락률 -6.86% 거래량 134,618 전일가 875,000 2021.10.05 14:26 장중(20분지연) 관련기사 美中에서 연일 터지는 악재에…3000선 아래로 추락한 코스피먹는 코로나 치료제 개발, 국내 제약주에 직격탄[특징주] 해외 백신주 하락…삼바·셀트리온 5%·8%넘게 급락 close (-5.83%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 681,000 전일대비 26,000 등락률 -3.68% 거래량 300,615 전일가 707,000 2021.10.05 14:26 장중(20분지연) 관련기사 美中에서 연일 터지는 악재에…3000선 아래로 추락한 코스피코스피 3000선 붕괴…먹는 코로나19 치료제에 바이오주 급락"삼성SDI, 자동차전지 美 진출 임박‥목표주가 90만원" close (-4.53%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 111,500 전일대비 5,000 등락률 -4.29% 거래량 4,078,058 전일가 116,500 2021.10.05 14:26 장중(20분지연) 관련기사 美中에서 연일 터지는 악재에…3000선 아래로 추락한 코스피코스피 3000선 붕괴…먹는 코로나19 치료제에 바이오주 급락외국인, 한 주 만에 '팔자'…삼전 가장 많이 순매도 close (-4.29%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 741,000 전일대비 29,000 등락률 -3.77% 거래량 234,927 전일가 770,000 2021.10.05 14:26 장중(20분지연) 관련기사 美中에서 연일 터지는 악재에…3000선 아래로 추락한 코스피코스피 3000선 붕괴…먹는 코로나19 치료제에 바이오주 급락구광모號, 미래기술 글로벌 협력 강화…'이노베이션 카운슬' 외연 넓힌다 close (-3.64%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 371,000 전일대비 11,000 등락률 -2.88% 거래량 648,424 전일가 382,000 2021.10.05 14:26 장중(20분지연) 관련기사 美中에서 연일 터지는 악재에…3000선 아래로 추락한 코스피코스피 3000선 붕괴…먹는 코로나19 치료제에 바이오주 급락코스피 3000선 위협...코스닥도 천스닥 아래로 close (-2.62%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 97,400 전일대비 2,600 등락률 -2.60% 거래량 2,736,657 전일가 100,000 2021.10.05 14:26 장중(20분지연) 관련기사 美中에서 연일 터지는 악재에…3000선 아래로 추락한 코스피주춤한 D램 가격, 내년 하반기 이후 다시 뛴다코스피 3000선 붕괴…먹는 코로나19 치료제에 바이오주 급락 close (-2.30%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 71,800 전일대비 1,400 등락률 -1.91% 거래량 20,733,035 전일가 73,200 2021.10.05 14:26 장중(20분지연) 관련기사 드디어 나왔다! “삼성전자-테슬라” 황금 수혜株!美 블프 코앞인데…'항만 적체'에 우는 수출기업들美中에서 연일 터지는 악재에…3000선 아래로 추락한 코스피 close (-1.78%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 77,800 전일대비 500 등락률 -0.64% 거래량 1,561,170 전일가 78,300 2021.10.05 14:26 장중(20분지연) 관련기사 美中에서 연일 터지는 악재에…3000선 아래로 추락한 코스피코스피 3000선 붕괴…먹는 코로나19 치료제에 바이오주 급락외국인, 한 주 만에 '팔자'…삼전 가장 많이 순매도 close (-0.26%) 순으로 떨어졌다. 현대차는 0.26% 상승했다.

같은 시간 기준 코스닥은 전일 대비 1.97%(19.39포인트) 하락한 963.81을 기록했다. 이날 오전 10시32분 기준 코스닥은 950.09까지 떨어지기도 했다.

개인과 매도세가 지수 하락으로 이어졌다. 개인은 979억원을 순매도했다. 외국인과 기관은 각각 157억원, 935억원을 순매수했다.

거의 모든 업종이 하락했다. 유통의 하락폭은 4.97%로 가장 컸다. 이어 제약(-4.17%), 운송(-3.15%), 정보기기(-3.02%), 기타서비스(-2.84%) 등 순이었다. 디지털콘텐츠(2.73%), 오락·문화(2.42%), 종이·목재(0.75%), 방송서비스(0.50%), IT S/W&SVC(0.35%) 등은 상승했다.

약세를 나타낸 시총 상위 10개 종목들이 다수다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 92,800 전일대비 10,800 등락률 -10.42% 거래량 1,745,617 전일가 103,600 2021.10.05 14:26 장중(20분지연) 관련기사 美中에서 연일 터지는 악재에…3000선 아래로 추락한 코스피먹는 코로나 치료제 개발, 국내 제약주에 직격탄코스피 3000선 붕괴…먹는 코로나19 치료제에 바이오주 급락 close 의 낙폭은 8.01%로 가장 컸다. 이어 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 130,000 전일대비 10,000 등락률 -7.14% 거래량 328,509 전일가 140,000 2021.10.05 14:26 장중(20분지연) 관련기사 美中에서 연일 터지는 악재에…3000선 아래로 추락한 코스피먹는 코로나 치료제 개발, 국내 제약주에 직격탄코스피 3000선 붕괴…먹는 코로나19 치료제에 바이오주 급락 close (-6.14%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 53,400 전일대비 2,100 등락률 -3.78% 거래량 1,283,655 전일가 55,500 2021.10.05 14:26 장중(20분지연) 관련기사 美中에서 연일 터지는 악재에…3000선 아래로 추락한 코스피코스피 3000선 붕괴…먹는 코로나19 치료제에 바이오주 급락코스피 3000선 위협...코스닥도 천스닥 아래로 close (-3.78%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 441,400 전일대비 9,600 등락률 -2.13% 거래량 262,236 전일가 451,000 2021.10.05 14:26 장중(20분지연) 관련기사 美中에서 연일 터지는 악재에…3000선 아래로 추락한 코스피코스피 3000선 붕괴…먹는 코로나19 치료제에 바이오주 급락코스피 3000선 위협...코스닥도 천스닥 아래로 close (-1.53%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 63,700 전일대비 1,100 등락률 -1.70% 거래량 1,013,484 전일가 64,800 2021.10.05 14:26 장중(20분지연) 관련기사 美中에서 연일 터지는 악재에…3000선 아래로 추락한 코스피코스피 3000선 붕괴…먹는 코로나19 치료제에 바이오주 급락코스피 3000선 위협...코스닥도 천스닥 아래로 close (-1.08%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 70,000 전일대비 1,300 등락률 -1.82% 거래량 173,175 전일가 71,300 2021.10.05 14:26 장중(20분지연) 관련기사 美中에서 연일 터지는 악재에…3000선 아래로 추락한 코스피코스피 3000선 붕괴…먹는 코로나19 치료제에 바이오주 급락코스닥 시총 상위주, 이젠 2차전지가 대세 close (-0.42%) 순이었다. CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 152,900 전일대비 3,100 등락률 +2.07% 거래량 139,389 전일가 149,800 2021.10.05 14:26 장중(20분지연) 관련기사 美中에서 연일 터지는 악재에…3000선 아래로 추락한 코스피코스피 3000선 붕괴…먹는 코로나19 치료제에 바이오주 급락양시장 반등…코스피 사흘 만에 상승마감 close (2.27%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 86,400 전일대비 1,100 등락률 +1.29% 거래량 910,387 전일가 85,300 2021.10.05 14:26 장중(20분지연) 관련기사 美中에서 연일 터지는 악재에…3000선 아래로 추락한 코스피코스피 3000선 붕괴…먹는 코로나19 치료제에 바이오주 급락코스피 3000선 위협...코스닥도 천스닥 아래로 close (1.99%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 185,400 전일대비 3,000 등락률 +1.64% 거래량 805,671 전일가 182,400 2021.10.05 14:26 장중(20분지연) 관련기사 美中에서 연일 터지는 악재에…3000선 아래로 추락한 코스피코스피 3000선 붕괴…먹는 코로나19 치료제에 바이오주 급락코스피 3000선 위협...코스닥도 천스닥 아래로 close (1.59%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 406,600 전일대비 600 등락률 +0.15% 거래량 18,715 전일가 406,000 2021.10.05 14:25 장중(20분지연) 관련기사 美中에서 연일 터지는 악재에…3000선 아래로 추락한 코스피코스피 3000선 붕괴…먹는 코로나19 치료제에 바이오주 급락양시장 반등…코스피 사흘 만에 상승마감 close (0.25%)는 상승했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr